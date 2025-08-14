Perú abre 220 reuniones de negocios en Panamá para impulsar exportación de servicios

Exclusivo Suscriptores

Perú desarrolla en Panamá la primera edición del Perú Service Summit Centroamérica 2025, un encuentro que contempla aproximadamente 220 reuniones de negocios entre exportadores peruanos y compañías de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

El evento, inaugurado ayer y que concluirá mañana viernes, busca concretar oportunidades comerciales por al menos 5 millones de dólares.

Las empresas peruanas participantes —unas 20 en total— ofrecen soluciones en tecnología, cine, servicios financieros, animación digital, marketing y otras áreas basadas en conocimiento.

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), la meta es afianzar vínculos con compradores de la región y diversificar la cartera de clientes, aprovechando el rol de Panamá como centro logístico y de negocios.

David Edery, representante de Exportación de Servicios de PromPerú, destacó durante la conferencia inaugural que “los servicios peruanos son aliados estratégicos para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas centroamericanas, especialmente en sectores que demandan personalización y soluciones tecnológicas especializadas”.

El embajador del Perú en Panamá, Mario López, y el consejero económico de ProPerú, Juan Luis Reus, participaron en la apertura junto a autoridades panameñas del Ministerio de Comercio e Industrias y de ProPanamá.

Reus resaltó que el encuentro permite a los empresarios regionales conocer “soluciones peruanas competitivas en desarrollo de software, animación y estrategias digitales” adaptadas a distintos sectores productivos.

La agenda incluye ruedas de negocios B2B, visitas a empresas locales y espacios de networking. Estas actividades buscan no solo concretar ventas inmediatas, sino también establecer alianzas estratégicas de largo plazo para el desarrollo conjunto de proyectos.

Actualmente, Perú exporta cerca de 7,000 millones de dólares en servicios y aspira a alcanzar los 10,000 millones en el corto plazo. Los organizadores confían en que este tipo de encuentros acelerará ese crecimiento y consolidará al país como un proveedor regional clave en sectores de alto valor agregado.

El Perú Service Summit es una plataforma de internacionalización de servicios que se realiza desde 2011 y que ha permitido a más de 800 empresas peruanas vincularse con 900 compradores de 28 mercados, generando negocios por más de 1,000 millones de dólares. Este año, por primera vez, se celebra en Panamá como puerta de entrada a Centroamérica.

ProPerú confirmó que la edición principal del evento se realizará en noviembre en Lima, donde recibirán a compradores de México, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, España y Brasil para consolidar acuerdos comerciales y mostrar lo mejor de la oferta peruana bajo el sello sectorial del Perú Service Summit.