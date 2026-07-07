Perú apuesta por nuevas inversiones panameñas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá se consolida como socio estratégico de Perú, con más de $1,000 millones invertidos en el sector comercio, finanzas y turismo, entre otros. Para ampliar esos negocios, el 17 de noviembre se realizará el Invest Perú–Panamá 2026.

Perú busca reforzar su posición como destino de inversión para las empresas panameñas, apoyado en una política económica abierta, estabilidad macroeconómica y un marco de seguridad jurídica que, según el embajador Mario López Chávarri, ha permitido sostener la confianza de los capitales extranjeros incluso en medio de crisis políticas, sanitarias y climáticas.

El diplomático señaló durante el seminario “Perú: Tu aliado estratégico para la inversión y expansión”, que el respeto al estado de derecho y la estabilidad institucional son pilares de la propuesta peruana para atraer negocios.

López Chávarri destacó que el acercamiento de Panamá hacia Sudamérica y el interés de Perú por ampliar sus vínculos comerciales crean un escenario favorable para profundizar la relación económica bilateral.

Mario López Chávarri, embajador de Perú en Panamá, destacó las oportunidades de inversión y expansión para las empresas panameñas en el mercado peruano. LP/ Alexander Arosemena

En ese contexto, mencionó que el tratado de libre comercio entre ambos países ha contribuido a dinamizar el intercambio y brinda un marco de mayor previsibilidad para las inversiones, con oportunidades en sectores como agroindustria, infraestructura, energía, finanzas, comercio y turismo.

El embajador afirmó que Panamá ya se ha consolidado como un socio relevante para Perú, con inversiones que superan los mil millones de dólares en actividades como industria, energía, finanzas y comercio. Esa cifra representa alrededor del 3% de la inversión extranjera directa acumulada en el país sudamericano, que supera los $30 mil millones, y refleja —dijo— la confianza de empresas panameñas que han encontrado en Perú una plataforma para crecer y llegar a otros mercados.

Puede ver la presentación de PromPerú en este enlace:

La apuesta peruana también está vinculada a su desarrollo logístico y portuario. López Chávarri resaltó las inversiones alrededor de Chancay, Callao y otros puertos del país, así como la conexión con el nuevo aeropuerto de lima y las zonas económicas especiales en desarrollo.

Esta infraestructura, sumada a los tratados comerciales de Perú y su conexión con asia-pacífico, busca convertir al país en una plataforma regional para empresas panameñas interesadas en ampliar sus exportaciones y operaciones internacionales.

Sectores estratégicos

Por su parte, Juan Luis Reus Canales, consejero económico comercial del Perú en Panamá, presentó a Perú como una plataforma para la expansión de las empresas panameñas, respaldada por estabilidad macroeconómica, apertura comercial y acceso a mercados internacionales.

Señaló que el país cuenta con 24 tratados de libre comercio, incluido el acuerdo vigente con Panamá desde 2012, así como 29 tratados bilaterales de inversión que buscan dar certeza jurídica y tributaria a los capitales extranjeros.

“El inversionista busca certeza”, sostuvo Reus al destacar que Perú permite la libre entrada y salida de capitales y otorga igualdad de trato a las inversiones nacionales y extranjeras.

Juan Luis Reus Canales, consejero económico comercial del Perú en Panamá, presentó las oportunidades de inversión y los sectores estratégicos para fortalecer los negocios entre ambos países. LP/ Alexander Arosemena

El funcionario destacó que Panamá es el principal socio comercial y de inversiones de Perú en Centroamérica y el Caribe, y subrayó el potencial para ampliar el flujo bilateral de capitales.

De acuerdo con la presentación, Perú es el quinto destino preferido de las inversiones panameñas en la región entre los años 2023 y 2025, con cerca de $95 millones de inversión extranjera directa procedente de Panamá, distribuidos en siete proyectos que han generado 728 empleos. El 61% de esa inversión se concentra en servicios financieros, el 32% en hoteles y turismo, y el 7% en textiles.

Reus planteó que la relación puede crecer en sectores como manufactura, minería, agroindustria, turismo, energías renovables y servicios intensivos en conocimiento. En minería, destacó una cartera de proyectos peruanos por $64 mil millones y una red de 9 mil empresas proveedoras de bienes y servicios que facturan alrededor de $10 mil millones al año.

En agroindustria, Perú impulsa 25 proyectos de irrigación en 15 regiones, valorados en $24 mil millones, mientras que en energía renovable dispone de un potencial hidroeléctrico de 70 gigavatios, del cual solo se aprovecha el 8%.

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Como parte de su interés en el país, Reus anunció la realización del Invest Day Perú–Panamá 2026 el próximo 17 de noviembre, un encuentro que reunirá a unos 70 participantes y contemplará reuniones de negocios entre empresas de ambos países.

El evento buscará presentar proyectos y oportunidades de alianza en infraestructura, turismo, agroindustria, manufactura, minería, logística, energía y tecnología.

“Vamos a venir con los inversionistas”, afirmó Reus, al explicar que la cita estará enfocada en conectar a empresas panameñas interesadas en diversificar sus operaciones con socios peruanos que buscan capital, experiencia y acceso a nuevos mercados.