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    De la Antártida al Pacífico tropical

    Perú inaugura la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del país

    EFE
    Perú inaugura la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del país
    Fotografía aérea cedida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú que muestra una ballena jorobada en Los Órganos, Piura (Perú). EFE

    Perú inauguró su temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en las playas del norte del país, punto de paso anualmente de miles de estos cetáceos, en su migración desde la Antártida hasta las aguas cálidas del Pacífico Este Tropical para su apareamiento.

    La nueva temporada, que discurre anualmente entre junio y octubre, fue inaugurada el domingo en una ceremonia en el distrito de Los Órganos, de la región de Piura, fronteriza con Ecuador, según informó este lunes en comunicado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

    En el acto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthín Gómez, señaló que la llegada anual de las ballenas jorobadas representa una oportunidad para fortalecer el turismo responsable, proteger la biodiversidad marina y generar desarrollo para las familias de la región.

    Durante la temporada de avistamiento de ballenas de 2025, Los Órganos registró más de 48,000 pernoctaciones y una ocupación hotelera cercana al 24%, y para este año, de acuerdo con el Ministerio, se proyecta mantener estos indicadores y continuar.

    “Invito a todos los visitantes a disfrutar de esta maravillosa experiencia con respeto por la vida marina, porque cada ballena que observamos es un recordatorio de la extraordinaria riqueza natural que tenemos el deber de proteger”, dijo Gómez.

    En ese sentido, el Gobierno peruano destacó haber dado formaciones a más de 600 actores del sector turismo para brindar servicios responsables y contribuir a la conservación de la biodiversidad marina.

    EFE

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