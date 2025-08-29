Panamá, 29 de agosto del 2025

    COMPETITIVIDAD

    Pesca panameña obtiene aval de Estados Unidos para exportar sin restricciones hasta 2029

    José González Pinilla
    Los productos panameños podrán ingresar sin restricciones a ese mercado entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) anunció que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud de determinación de comparabilidad presentada por el país, lo que garantiza la continuidad de las exportaciones pesqueras panameñas al mercado estadounidense.

    El reconocimiento, ya publicado en el Federal Register, confirma que todas las pesquerías nacionales incluidas en la Lista de Pesquerías Extranjeras (LOFF) cumplen con estándares comparables a los de Estados Unidos, resaltó la entidad.

    Con ello, los productos panameños podrán ingresar sin restricciones a ese mercado entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

    De acuerdo con la ARAP, este resultado refleja el compromiso de Panamá con la sostenibilidad marina, la conservación de especies y la aplicación de buenas prácticas que protegen a ballenas, delfines y otros mamíferos marinos.

    La entidad subrayó que la decisión de la NOAA representa un hito para el sector pesquero nacional, al “consolidar la imagen del país ante la comunidad internacional y reforzar su competitividad en uno de los mercados más exigentes del mundo”.

    José González Pinilla

    Editor


