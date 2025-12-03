Panamá, 03 de diciembre del 2025

    Sanidad animal

    Peste porcina: Argentina y Reino Unido flexibilizan la entrada de algunos productos españoles del cerdo

    EFE
    Miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trabajan en el rastreo de la 'zona cero' del brote de peste porcina africana detectada en Barcelona. EFE

    Argentina y el Reino Unido han flexibilizado la entrada de algunos productos españoles derivados del cerdo, de manera que el país europeo permite la entrada de productos de porcino desde la zona restringida por la peste porcina africana (PPA), en la provincia de Barcelona, con determinados requisitos.

    Argentina levanta la suspensión a las mercancías seguras, según regulación del código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal; productos porcinos curados durante al menos seis meses según varios procedimientos; así como tripas y vejigas saladas si cumplen determinados requisitos de salazón y conservación de temperatura.

    Argentina rechazará la entada de mercancías de riesgo si salieron de España y fueron certificadas después del 30 de octubre.

    Por su parte, el Reino Unido permite la importación si los alimentos han sido sometidos a tratamiento térmico con una temperatura mínima de 70° centígrados, que debe alcanzarse en toda la carne o en los estómagos, vejigas e intestinos durante el procesamiento.

    Para el jamón curado se requiere un tratamiento de fermentación y maduración natural de no menos de nueve meses, con determinados valores de acidez y crecimiento microbiano, según recoge la última nota del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación.

    Este nuevo permiso se añade al que ya publicó ayer el Reino Unido aceptando la regionalización en los mismos términos que la Unión Europea.

    El país compra cada año a España productos derivados del cerdo por valor de 215 millones de euros, fundamentalmente de carne.

    La Polinesia francesa, por su parte, suspende también la importación de carne fresca procedente de la región de Cataluña y de cárnicos no sometidos a un tratamiento que garantice la destrucción del virus de la PPA.

    Tras estos cambios, continúan bloqueados más de 130 certificados sanitarios de exportación de unos 40 países.

    La zona citada está afectada por un brote de peste que solo afecta por ahora a jabalíes, sin que se hay detectado en cerdos de granja.

    Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE. EFE

    EFE

    Agencia de noticias


