Panamá, 20 de abril del 2026

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    Petróleo

    Petróleo de Texas arranca la semana con alza de 5.7%: ¿cómo afecta el combustible en Panamá?

    Katiuska Hernández
    Petróleo de Texas arranca la semana con alza de 5.7%: ¿cómo afecta el combustible en Panamá?
    Cada vez que sube el petróleo WTI de Texas afecta los costos de los combustibles en Panamá. Archivo

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este lunes con una subida de un 5.74%, hasta los 88.66 dólares el barril, después de que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz desatara de nuevo las tensiones entre ambos países.

    A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 4.81 dólares respecto al cierre anterior, el pasado viernes, cuando cayó más de un 12% tras el anuncio de la reapertura de Ormuz.

    El petróleo intermedio de Texas (WTI) es el crudo marcador para los precios del combustible en Panamá que cambian cada 15 días. De mantenerse la tendencia alcista puede afectar la próxima fijación de precios de mayo.

    La semana pasada la Secretaría Nacional de Energía anunció que la gasolina de 95 octanos registró una leve baja de 3 centavos por litro, pasando de $1.26 a $1.23 precio que estará vigene hasta el 1 de mayo. Mientras que la gasolina de 91 octanos mantendrá su precio sin variación, permaneciendo en $1.17 por litro.

    Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un leve incremento de un centavo, subiendo de $1.36 a $1.37 por litro.

    Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 1 de mayo, cuando se realizará una nueva actualización de precios.

    Con información de EFE

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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