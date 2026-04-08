Panamá, 08 de abril del 2026

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    COMBUSTIBLES

    Petróleo de Texas se hunde un 16% tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

    También se anunció la reapertura del estrecho de Ormuz.

    EFE
    Petróleo de Texas se hunde un 16% tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
    El precio del petróleo se ha disparado a nivel mundial por el conflicto Estados Unidos-Israel-Irán. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se hundió un 16.08 %, hasta los 94.79 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar “dos semanas” el ultimátum a Irán si aprobaba reabrir el estrecho de Ormuz y que Teherán anunciara que se reanudará el tráfico en el paso.

    +info

    Trump anuncia un alto el fuego de dos semanas con Irán

    Pasadas las 19:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, restaban 18.16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112.95 dólares el barril.

    El mercado del petróleo registró uno de sus datos más bajos desde que Donald Trump anunció por primera vez el ultimátum a Irán, que este fin de semana aplazó hasta las las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este martes.

    “Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!”, aseguró el estadounidense en su red social, Truth Social.

    Según explicó Trump, aceptó la propuesta porque Estados Unidos ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” y las negociaciones para “un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio” se encuentran “muy avanzadas”.

    “Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”, añadió el mandatario antes de asegurar que este problema “de larga data” está “a punto de resolverse”.

    Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, tras confirmar el alto el fuego bilateral.

    El mercado del crudo llevaba días sumido en un estado de tensión, y estabilizado encima de los 110 dólares el barril, después de que Trump hubiera elevado el tono y las amenazas contra Irán exigiéndoles la reapertura de Ormuz, pasando de prometer que desatará “el infierno” en el país, al destruir todas las centrales energéticas e infraestructuras como puentes, a amenazar con destruir una civilización.

    EFE

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