Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Petróleo de Texas sigue bajando: 2.2% y con el foco en las conversaciones Estados Unidos-Irán

    EFE
    Petróleo de Texas sigue bajando: 2.2% y con el foco en las conversaciones Estados Unidos-Irán
    Al término de la sesión, los contratos de futuro del WTI para el mes de mayo restaban 2,03 dólares al cierre anterior. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 2.2 %, hasta los 90,32 dólares el barril, después de que la Casa Blanca asegurara que mantiene conversaciones con Irán y que supuestamente siguen siendo “productivas”, pese al rechazo de Teherán a un plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

    Al término de la sesión, los contratos de futuro del WTI para el mes de mayo restaban 2,03 dólares al cierre anterior.

    “No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, al ser pregunta por el estado del diálogo tras el anuncio de la república islámica.

    Además, Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

    Según informó ayer el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

    El rotativo indicó que el plan también hace mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

    Por su parte, medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo” y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

    En lo que respecta al estrecho de Ormuz, la misión de Irán ante la ONU afirmó ayer en su perfil de X que los buques “no hostiles” que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el enclave de manera segura.

    EFE

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