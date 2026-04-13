Panamá, 13 de abril del 2026

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    EEUU-IRÁN

    Petróleo de Texas supera los 104 dólares luego de las fallidas negociaciones

    EFE
    Petróleo de Texas supera los 104 dólares luego de las fallidas negociaciones
    El petróleo de Texas cerró el viernes en 96.57 dólares el barril. EFE

    Los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, por su sigla en inglés) superaban los 104 dólares el barril este domingo 12 de abril, horas antes de que Estados Unidos comience el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente Donald Trump.

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    ¿Por qué el golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar de la Tierra?El petróleo de Texas sube a casi 100 dólares tras inicio inestable de tregua Irán y Estados Unidos

    A las 18:40 hora local de Nueva York (22:40 GMT) los contratos del barril de Texas con vencimiento en mayo se disparaban un 8.3 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 104.58 dólares, según datos en tiempo real previos a la apertura del lunes.

    A la misma hora, los contratos continuos del petróleo de Brent, de referencia en Europa, con vencimiento en junio, se disparaban un 7,6 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 102,43 dólares.

    La reacción alcista del mercado de petróleo se produce después de que ayer concluyeran sin acuerdo las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán y hoy Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes mañana lunes a las 10:00 horas ET (15:00 GMT).

    Los principales escollos de la negociación entre Estados Unidos. e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.

    El petróleo de Texas cerró el viernes en 96.57 dólares el barril, con una caída del 13% acumulado en la semana ante la incertidumbre por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

    EFE

    Agencia de noticias


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