Piden al presidente Mulino vetar el proyecto de ley sobre prescripción de las deudas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, anunció este martes 10 de marzo que solicitó al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley que permite que los deudores tengan la oportunidad de solicitar de forma directa la prescripción de sus deudas luego de tres años sin acciones de cobro.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, fue aprobada recientemente en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El objetivo, sustentó el diputado, es que el deudor solicite de manera directa, ante las entidades financieras, la extinción de su deuda, sin incurrir en procesos judiciales que se tornen largos y costosos.

Aclaró que de esta forma se brinda una ventana administrativa para extinguir la deuda, ya que muchos bancos y financieras -dijo-, después de tres años, traspasan y venden estas carteras crediticias a mueblerías y otras agencias de cobro que se “dedican a perseguir al cuentahabiente”.

“Lo que nosotros estamos estableciendo aquí es un procedimiento administrativo a través del cual, después de vencido este período de reclamo, el particular acuda a quien le adeuda y solicite esa prescripción”, dijo Cedeño.

Sin embargo, el gerente del Banco Nacional considera que “se estará jugando con la plata de los depositantes”.

Indicó que no se puede “ser tan alegres” en la caducidad de estos préstamos y dejar en segundo plano el proceso que se ha llevado a cabo por décadas, donde se trata de un tema contractual entre el deudor y el acreedor. “Yo creo que meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, sostuvo.

Indicó que el equipo legal del banco realizó el análisis del proyecto y enviará la carta con la solicitud de veto.