Piden mayor control en la Zona Libre de Colón y regular ventas en línea para frenar el comercio ilícito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Empresarios y representantes del gobierno coinciden en reforzar las medidas para combatir el contrabando e impider que se use la plataforma logística de Panamá para el comercio ilegal de bienes.

Panamá tiene una exposición alta al contrabando y el comercio ilícito al tener una plataforma logística que puede ser usada para estos delitos internacionales.

Así lo advierte el informe de Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito, elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) y presentado por Jeffrey Hardy, director de esa alianza en el foro Radiografía del Comercio Ilícito, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que reunió a altos funcionarios de aduanas, comercio y control de toda la región.

El índice revela que Panamá se ubicó como el segundo país con mejor desempeño de Centroamérica, con un puntaje de 49.6 sobre 100, solo por detrás de Costa Rica, que alcanzó 51.2 puntos. Sin embargo, a nivel global, el país ocupa la posición 81 entre 158 economías evaluadas, un resultado que refleja avances en materia aduanera y regulatoria, pero también la persistencia de riesgos asociados a la condición de plataforma logística regional que lo deja expuesto al mercado ilegal de mercancías.

Jeffrey Hardy, director general de Tracit, Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito. Cortesía Cámara de Comercio

El reporte advierte que Panamá mantiene una exposición moderadamente alta al comercio ilícito, pese a contar con una infraestructura logística avanzada y una posición estratégica para el comercio internacional. Esa misma ventaja competitiva integrada por puertos, corredores logísticos, zonas francas y centros de distribución, puede ser también aprovechada por redes criminales para mover, ocultar, reempacar y redistribuir mercancías ilegales hacia otros mercados de la región.

Entre las principales vulnerabilidades identificadas figuran el débil monitoreo de la cadena de suministro, la limitada supervisión en la Zona Libre de Colón, la presencia de redes criminales organizadas y la persistencia de mercados informales. Tracit señala que la Zona Libre de Colón cumple un papel clave en la facilitación del comercio legítimo, pero también sigue siendo un punto sensible para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la reexportación de productos ilícitos.

Hardy explicó que el reporte identifica como sectores más afectados el tabaco ilícito, el alcohol de contrabando, los productos falsificados y otros bienes vinculados a flujos financieros ilícitos, además de bienes como ropa y calzado.

En el caso panameño, el área de mejor desempeño fue el entorno tributario y económico, mientras que la categoría más débil fue la de intermediarios de la cadena de suministro, lo que apunta a brechas en los controles sobre operadores logísticos, zonas francas, intermediarios, carga en tránsito y canales de distribución.

Operativo de incautación de bienes de contrabando. Cortesía Aduanas

Pese a estos desafíos, el informe de Tracit reconoce mejoras recientes en la capacidad aduanera de Panamá, con un avance de 13 puntos percentiles frente a evaluaciones anteriores y un aumento de 8 puntos en el pilar aduanero.

El director general de Tracit, indica que para ponerle un mayor freno al comercio ilegal, se recomienda fortalecer el marco regulatorio y los controles sobre las zonas francas, ampliar los controles tecnológicos en la Zona Libre de Colón, mejorar la inspección basada en riesgo, reforzar los controles anticorrupción y establecer una supervisión más estricta sobre el comercio electrónico y los canales postales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, indicó el impacto del comercio ilícito. Video @KatiuskaNews https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/aObw709h8D — La Prensa Panamá (@prensacom) July 8, 2026

Puntualmente explicó que en el caso del comercio electrónico hay que persuadir a las empresas a que no acepten proveedores que no garanticen el origen real de los productos. Si estos mecanismos no funcionan, el gobierno puede implementar impuestos para frenar esas compras que pueden ser de procedencia dudosa.

El informe advierte que el contrabando de cigarrillos es uno de los focos más críticos del comercio ilegal en Panamá. Se estima que el 96% de los cigarrillos vendidos en el país en el año 2024, fueron producto del contrabando, una proporción que marca un fuerte aumento frente al 60% registrado en 2016.

Contrabando de cigarrillo. Cortesía Autoridad Nacional de Aduanas

Más allá del consumo interno, el reporte señala que volúmenes significativos de cigarrillos ilícitos se enrutan a través de las zonas francas panameñas, donde las redes criminales aprovechan controles débiles para mover cargamentos entre Panamá, Estados Unidos y otros mercados, reingresarlos varias veces y manipular valores o certificados de origen mediante prácticas conocidas como “lavado de origen”.

El documento también identifica riesgos en alcohol ilícito, falsificaciones y oro ilegal. Aunque el consumo de alcohol ilícito en Panamá se estima en 2%, por debajo del promedio regional de 15%, el país opera como punto de tránsito para productos desviados, incluyendo cerveza importada que termina vendiéndose localmente sin el pago de impuestos.

En falsificaciones, Panamá sigue figurando como plataforma de salida para mercancías como electrónicos, ropa, perfumes, joyería, cosméticos y calzado; en 2025, la DIJ incautó productos falsificados valorados en unos $5 millones en la Zona Libre de Colón. A esto se suma el oro ilícito, tanto por minería ilegal en Darién como por el tránsito de oro procedente de Colombia, Perú, Venezuela y otros países, que luego es procesado, reempacado o incorporado a cadenas comerciales legítimas antes de ser reexportado a mercados como Estados Unidos y Europa.

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, admitió que el comercio ilegal ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza regional. “El crimen organizado ha ampliado su presencia en la región mediante el comercio ilícito de productos como tabaco, alcohol, medicamentos, combustibles y recursos naturales”, advirtió la funcionaria, durante el foro.

Valdivieso destacó que Panamá participa en operativos conjuntos con países de América Latina y el Caribe para detectar mercancías ilícitas, entre ellos el Operativo Centinela, y avanza en la implementación del Sistema Integral de Gestión de Riesgos.

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso. Cortesía Cámara de Comercio

De acuerdo con el informe Consumo de Cigarrillos Ilícitos en América Latina y Canadá 2021-2025, el volumen estimado de cigarrillos de contrabando en Panamá bajó de 2,170 millones de unidades en 2022 a 1,120 millones en 2025. “También hemos fortalecido el trabajo con la Zona Libre de Colón para robustecer los mecanismos en la trazabilidad de los productos derivados del tabaco destinados a la exportación y reexportación”, acotó Valdivieso.

Refuerzan medidas para combatir el comercio ilícito. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo que se han incrementado las incautaciones de productos ilícitos. Video @KatiuskaNews https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/nThYXdIeLS — La Prensa Panamá (@prensacom) July 8, 2026

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que el gobierno evaluará las recomendaciones hechas por el Tracit para reforzar las medidas para frenar el comercio ilegal.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. Cortesía Cámara de Comercio

Precisó que la Autoridad Nacional de Aduanas ha incautado más de $1,400 millones y se han incautado más de $42 millones en mercancía ilícita.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, señaló que es fundamental que se trabaje en colaboración con el gobierno y la empresa privada para frenar el comercio ilícito que permea a sectores como tabaco, licores, productos electrónicos, productos deportivos, medicamentos y alimentos. “Hay que trabajar en conjunto para frenar este flagelo y mejorar en los indicadores internacionales”.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Cortesía

Datos de la ONU Comercio y Desarrollo estiman que las fugas económicas asociadas al comercio ilícito generan una pérdida anual de $2.2 millones de millones (trillones en inglés) equivalente a entre 3% de la economía mundial.

Otros indicadores como el mapeo del comercio falsificado o ilegal que mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que en el año 2021, el comercio mundial de productos falsificados se valoró en aproximadamente $467 mil millones, lo que representó el 2.3% del total de las importaciones mundiales.