Pizza Hut regresa a Panamá y prepara la apertura de sus primeros restaurantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cadena de comida rápida volverá al mercado panameño bajo la operación de Prestige Holdings Limited, grupo de Trinidad y Tobago que prevé abrir dos restaurantes durante 2026. La empresa ya inició la contratación de personal para puestos de cocina, servicio al cliente y supervisión.

Pizza Hut regresa a Panamá, después de permanecer fuera del mercado desde diciembre de 2022, cuando la empresa Franquicias Panameñas cerró las 12 sucursales que operaban en el país.

La marca volverá de la mano de Prestige Holdings Limited (PHL), operador de restaurantes que cotiza en la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago y que también administra franquicias internacionales como KFC, TGI Fridays y Starbucks en ese país.

En agosto de 2025, Prestige Holdings firmó un Acuerdo de Incentivos para el Desarrollo con Pizza Hut International, mediante el cual obtuvo los derechos para desarrollar y administrar nuevos restaurantes de la cadena dentro de Panamá.

De acuerdo con el informe de resultados no auditados de Prestige correspondiente al trimestre finalizado el 28 de febrero de 2026, la compañía avanza en los preparativos para el lanzamiento de la marca y espera inaugurar su primer restaurante durante el tercer trimestre de este año.

Christian Mouttet, presidente de Prestige Holdings, había señalado al diario trinitense Daily Express que el grupo espera abrir dos restaurantes de Pizza Hut en Panamá durante 2026, como parte de un acuerdo plurianual y de su estrategia de expansión regional.

Inicia la contratación de personal

Como parte de los preparativos, Pizza Hut Panamá anunció una feria de empleo para contratar personal en las áreas de cocina, servicio al cliente y supervisión.

La jornada se realizará el jueves 6 de agosto, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el centro comercial El Dorado, según una convocatoria difundida por la marca en redes sociales del mall.

La actividad representa una de las primeras señales públicas del retorno operativo de Pizza Hut al país, aunque hasta el momento no se han divulgado oficialmente las ubicaciones de los dos restaurantes que la empresa prevé inaugurar.

La salida de Pizza Hut en 2022

Pizza Hut dejó de operar en Panamá el 26 de diciembre de 2022, cuando Franquicias Panameñas apagó los letreros de sus 12 establecimientos y anunció la salida de la marca de su portafolio.

En ese momento, la compañía explicó que la decisión formaba parte de un plan estratégico dirigido a fortalecer y expandir las operaciones de KFC y Dairy Queen, las otras franquicias internacionales que manejaba en el país.

La decisión ocurrió después de varios años complejos para el sector de restaurantes, afectado por el cierre temporal de actividades durante la pandemia y por el deterioro financiero de numerosas empresas.

Panamá como plataforma de expansión

Prestige Holdings ha señalado que su llegada a Panamá forma parte de una estrategia para diversificar sus operaciones fuera de Trinidad y Tobago. La empresa considera al país un mercado con estabilidad económica, sistema bancario sólido y acceso a divisas, factores que respaldaron la decisión de invertir.

La Embajada de Panamá en Trinidad y Tobago también sostuvo una reunión con Simon Hardy, CEO de Prestige, y Roger Rambharose, vicepresidente de KFC y Pizza Hut en la compañía.

En una publicación difundida en septiembre de 2025, la sede diplomática celebró el acuerdo para introducir nuevamente la marca en Panamá y destacó el interés de Prestige en utilizar al país como plataforma para la futura expansión de otras franquicias que opera el grupo.