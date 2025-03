Planilla estatal costó 5,177 millones de dólares en 2024

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

La planilla estatal representó el año pasado un gasto de 5,177 millones de dólares, cifra que superó en 162 millones de dólares el desembolso realizado en 2023.

Para dimensionar el peso del engranaje estatal en las finanzas públicas, el 38% de los ingresos totales percibidos en 2024, que sumaron 13,610 millones de dólares, se destinó al pago de salarios.

Además, esta cifra equivale a 2.1 veces los fondos que el Canal de Panamá transfirió en concepto de excedentes, los cuales totalizaron 2,470 millones de dólares.

De acuerdo con un reporte de la Contraloría General de la República, la planilla estatal cerró 2024 con 266,477 funcionarios, luego de que en diciembre se contrataron 2,622 trabajadores, principalmente en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A., la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Del total de servidores públicos registrados hasta el 31 de diciembre de 2024, 238,900 tenían contratos permanentes y 27,577 eran eventuales. De estos, 171,877 pertenecían al Gobierno Central y 94,600 al Sector Descentralizado.

Tamaño del Estado

En Panamá, el Gobierno Central está compuesto por el Órgano Ejecutivo, que incluye la Presidencia y los ministerios, además del Órgano Legislativo (Asamblea Nacional) y el Órgano Judicial (Corte Suprema de Justicia y demás tribunales). También forman parte entidades como la Contraloría General, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, el Sector Descentralizado agrupa entidades con autonomía administrativa y financiera, como la Caja de Seguro Social (CSS), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), entre otras.

La Contraloría indicó en su informe que los datos de la planilla se recopilaron de 95 entidades, de las cuales 29 corresponden al Gobierno Central, 42 a instituciones descentralizadas, 16 a empresas públicas y ocho a intermediarios financieros.

El reporte no incluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos ni municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.

Tampoco considera pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni a funcionarios eventuales de proyectos de inversión.

El elevado tamaño de la planilla estatal y el gasto en salarios fue una de las razones que llevó a la agencia calificadora Fitch a retirar en marzo de 2024 el grado de inversión al país, debido a que el incremento en el número de funcionarios se dio en un contexto de baja recaudación fiscal.

Solo en diciembre, el gasto en salarios aumentó en 12.2 millones de dólares, principalmente por el pago a funcionarios permanentes, que creció en 10.3 millones de dólares (2.6%), mientras que el de los eventuales subió en 1.9 millones de dólares (5.7%).

Durante el quinquenio de la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal creció de manera acelerada, con 24,082 nuevos funcionarios, pese a la caída en los ingresos derivada del desplome de los indicadores económicos a raíz de las restricciones aplicadas para frenar el avance del coronavirus (covid-19).

El gobierno de José Raúl Mulino inició su quinquenio con una planilla de 262,330 trabajadores. Es decir, en la segunda mitad del año ingresaron 4,147 nuevos funcionarios.

El mandatario indicó que durante su gestión se ha legalizado el estatus de cientos de trabajadores de la salud que no tenían un contrato vigente.

Asimismo, señaló recientemente que su administración trabaja en un plan para reducir el tamaño del Estado, eliminando algunas entidades que, en su opinión, representan una carga, así como fusionando aquellas con funciones similares o redundantes.

Aunque aclaró que aún no se ha tomado una decisión sobre el tema, mencionó al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), al que calificó como un gasto y describió como una entidad explotada políticamente a lo largo del tiempo.

¿Falta de voluntad?

Para el economista Ernesto Bazán, el comportamiento de la planilla durante 2024 refleja que no hay ninguna intención de reducirla. “No hay contención de planilla porque no solo no está disminuyendo, sino que está aumentando. Mientras la planilla siga creciendo, será imposible poder dar un mensaje de austeridad, porque ninguna medida será creíble”, comentó.

Agregó que el gobierno “dice una cosa, pero las cifras muestran otra” y advirtió que es insostenible e injustificable que la planilla estatal siga en aumento.

Por su parte, René Quevedo, especialista en temas laborales y asesor empresarial, señaló que el crecimiento de la planilla estatal forma parte de un sistemático proceso de precarización y estatización laboral postampliación, que se sostiene con deuda, creando —en su opinión— una economía artificial donde el Estado, como sector no productivo, es el principal generador de empleo formal.

“Reducir el tamaño del Estado será un proceso, no un acto, y los anuncios sobre la eliminación de algunas entidades públicas y la digitalización de procesos gubernamentales son pasos en la dirección correcta. No obstante, urge transmitir confianza en que invertir en Panamá es un buen negocio, particularmente en las actividades económicas que generan la mayoría de los empleos, a fin de crear espacios laborales en el sector privado para la inserción productiva de los funcionarios que quedarán desplazados”, opinó Quevedo.

Las cinco instituciones del Gobierno Central que más aumentaron su cantidad de empleados entre enero y diciembre de 2024 fueron el Ministerio de Educación, con un incremento de 11,233 empleados y un total de 67,388 en diciembre; el Ministerio de Salud, con 3,140 nuevos empleados y un total de 20,183; la Asamblea Nacional de Diputados, con 1,718 adicionales y un total de 4,783; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,024 nuevos empleados y un total de 32,813; y el Tribunal Electoral, con 955 nuevos empleados y un total de 4,119.

En cuanto al gasto en salarios, el Ministerio de Educación encabeza la lista con un incremento de 16.57 millones de dólares, alcanzando un total de 17.11 millones en diciembre; seguido por el Ministerio de Salud, con 4.99 millones, llegando a 41.39 millones; la Asamblea Nacional de Diputados, con 2.83 millones, alcanzando 8.45 millones; el Órgano Judicial, con 2.29 millones, sumando 12.93 millones; y el Tribunal Electoral, con 1.30 millones, alcanzando 5.03 millones.

El especialista en temas laborales René Quevedo explica que entre 2012 y 2024 el tamaño de la economía panameña se duplicó, mientras que la deuda externa aumentó en 39,169 millones de dólares, alcanzando un total de 53,736 millones. No obstante, en ese período, 24,174 asalariados del sector privado perdieron sus empleos, mientras que se agregaron 63,044 nuevos funcionarios y 236,021 trabajadores informales a la economía.

“Cada asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y diez trabajadores informales. Además, cuatro de cada cinco nuevos empleos generados en esos 12 años fueron informales, y el restante correspondió a un funcionario, financiado a través de préstamos”, acotó.