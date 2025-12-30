Plazo para actualizar el RUC en la DGI vence el 31 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta $100 para personas naturales y $500 para personas jurídicas.

La Dirección General de Ingresos (DGI) recordó a los contribuyentes que el 31 de diciembre de 2025 vence el plazo para actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), un trámite obligatorio que puede realizarse de forma rápida y sencilla en línea a través de la plataforma e-Tax 2.0.

De acuerdo con cifras oficiales, 325,627 contribuyentes ya han cumplido con este proceso hasta inicios de diciembre, lo que representa cerca del 35% del total de inscritos en el RUC. No obstante, la entidad reiteró que aún hay miles de personas naturales y jurídicas pendientes de actualizar su información fiscal.

La DGI explicó que la actualización del RUC es necesaria para garantizar la vigencia y veracidad de los datos tributarios, además de evitar sanciones.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas de hasta $100 para personas naturales y $500 para personas jurídicas, según lo establece la normativa vigente.

El plazo fue extendido oficialmente hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante la Gaceta Oficial Digital No. 30348 del 21 de agosto de 2025, con el objetivo de ofrecer más tiempo a los contribuyentes para completar el trámite de manera ordenada dentro del sistema e-Tax 2.0.

Para facilitar el proceso, la DGI puso a disposición tutoriales paso a paso para personas naturales y jurídicas, disponibles en su canal de YouTube DGI Panamá.

Además, habilitó canales temporales de atención para consultas relacionadas con la actualización del RUC, entre ellos el correo dgiactualizacion@mef.gob.pa y la línea telefónica 507-7011.

La Dirección General de Ingresos (DGI) igualmente informó que este martes 30 de diciembre mantiene operativos especiales de atención en centros comerciales para apoyar a los contribuyentes en la actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La atención se ofrece en Albrook Mall (área de Oso Panda) y Los Andes Mall (frente a Credichips), en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., así como en Westland Mall, en la entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m..

En el caso del miércoles 31 de diciembre, la atención en las oficinas de la DGI será hasta las 12:00 del mediodía.

Irregularidades en el RUC

La advertencia de la DGI cobra relevancia luego de que en septiembre de 2025 la entidad suspendiera el RUC a 30,500 empresas por diversas inconsistencias. De ese total, 8,899 personas jurídicas no estaban identificadas en el Registro Público, mientras que 21,601 presentaban duplicidad de RUC, información inconsistente u otras irregularidades.

Estas suspensiones, adoptadas mediante la Resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, inhabilitaron automáticamente a las empresas afectadas para realizar cualquier trámite en la plataforma e-Tax 2.0, incluyendo facturación electrónica, presentación de declaraciones de renta, pagos de impuestos, consultas fiscales y solicitudes administrativas.

La DGI reiteró que los contribuyentes pueden ingresar a la plataforma en línea para verificar el estatus de su RUC y regularizar su situación dentro del plazo establecido.