Panamá, 18 de noviembre del 2025

    Por qué cientos de sitios, redes sociales y plataformas se cayeron por falla en Cloudflare

    Henry Cárdenas P.
    Millones de personas quedaron desconectas por la falla de Cloudflare. Imagen generada por IA

    Cloudflare es una plataforma que mejora la seguridad, velocidad y estabilidad de cualquier sitio web. Actúa como intermediario entre el servidor y los visitantes de una página.

    Última hora: la plataforma Cloudflare registra fallas afectando a varios portales como X y ChatGPT

    Protege los sitios web de ataques como DDoS, bots y hackers mediante su firewall inteligente.

    Pero la mañana de este martes 18 de noviembre, estos servicios que presta Cloudflare se cayeron, dejando a medio mundo desconectado.

    La empresa reportó una “degradación del servicio interno” tras detectar un pico inusual de tráfico en uno de sus servicios.

    Plataformas como ChatGPT, X (antes Twitter), Facebook, Spotify, y otras, quedaron inaccesibles o presentaron errores masivos (“Error 500”).

    Cloudflare indicó que se iniciaron los trabajos de recuperación, pero advirtió que algunos usuarios podrían seguir experimentando tasas de error superiores a lo habitual.

    El servicio en algunas regiones del mundo, que se respaldan en Cloudflare, se fue normalizando más rápido que en otras.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


