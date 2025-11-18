Por qué cientos de sitios, redes sociales y plataformas se cayeron por falla en Cloudflare

Cloudflare es una plataforma que mejora la seguridad, velocidad y estabilidad de cualquier sitio web. Actúa como intermediario entre el servidor y los visitantes de una página.
Protege los sitios web de ataques como DDoS, bots y hackers mediante su firewall inteligente.
Pero la mañana de este martes 18 de noviembre, estos servicios que presta Cloudflare se cayeron, dejando a medio mundo desconectado.
La empresa reportó una “degradación del servicio interno” tras detectar un pico inusual de tráfico en uno de sus servicios.
Plataformas como ChatGPT, X (antes Twitter), Facebook, Spotify, y otras, quedaron inaccesibles o presentaron errores masivos (“Error 500”).
Cloudflare indicó que se iniciaron los trabajos de recuperación, pero advirtió que algunos usuarios podrían seguir experimentando tasas de error superiores a lo habitual.
El servicio en algunas regiones del mundo, que se respaldan en Cloudflare, se fue normalizando más rápido que en otras.