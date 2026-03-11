¿Por qué Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La naviera estatal china Cosco Shipping Lines anunció la suspensión de sus servicios desde el puerto de Balboa, en la entrada del lado del Pacífico del Canal de Panamá, una decisión que genera interrogantes dentro del sector marítimo y logístico del país.

Hasta el momento, Cosco no ha explicado públicamente las razones de la suspensión. Tampoco ha comunicado a sus clientes si la medida será temporal o permanente.

La medida fue comunicada este martes 10 de marzo mediante un aviso dirigido a sus clientes, en el que se informó que, a partir de esa fecha, no habría salidas ni arribos de sus servicios en el puerto ubicado en el Pacífico panameño.

Aunque la compañía no ha ofrecido detalles, el contexto reciente sugiere que la decisión estaría vinculada a la salida de Panama Ports Company (PCC) del puerto de Balboa. PPC es filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings.

La decisión de Cosco se da 15 días después de que las autoridades panameñas tomaran el control del puerto de Balboa junto con el de Cristóbal, en el Atlántico, tras la revocatoria del contrato que desde 1997 permitía a la filial de Hutchison operar ambas terminales.

Tras esa decisión, China advirtió que Panamá podría pagar “un alto precio” por la salida de PPC.

El Gobierno adjudicó contratos temporales para operar ambos puertos mientras se prepara una nueva licitación internacional.

El puerto de Balboa quedó bajo la administración de APM Terminals Panama (Maersk), mientras que el de Cristóbal fue asignado a Terminal Investment Limited (MSC). Ambas concesiones son por un período de 18 meses bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La Prensa ha intentado tener contacto con la naviera Cosco para entender el alcance de su decisión, pero hasta las 5:00 de la tarde de este miércoles 11 de marzo no se ha podido establecer comunicación.

No se ha explicado por qué la empresa decidió que los contenedores vacíos sean devueltos exclusivamente a los puertos de Manzanillo International Terminal y Colón Container Terminal, ambos ubicados en la provincia de Colón, ni si existe la posibilidad de que la naviera retome operaciones en el futuro.

A esto se suma la incertidumbre sobre si la empresa ha sostenido conversaciones con autoridades panameñas o con el nuevo operador del puerto de Balboa tras la suspensión de sus servicios.

La decisión también se produce en medio de un contexto geopolítico más amplio.

Desde el inicio de la segunda administración en Estados Unidos del presidente Donald Trump en 2025, el mandatario ha reiterado señalamientos sobre una supuesta influencia china en el Canal de Panamá, afirmaciones que han sido rechazadas tanto por el gobierno panameño como por China.

Incluso, el pasado 7 de marzo, durante el discurso inaugural de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, Trump avisó que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “lo que incluye al Canal de Panamá”, que declaró su “canal favorito” ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, manifestó.

Trump apostó como “la influencia maligna” de China, en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al canal los operaba una filial del conglomerado chino CK Hutchison.