¿Por qué el Canal de Panamá listó su bono en el mercado secundario de Latinex?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Emitido en 2015 por $450 millones, el bono paga 4.95% y vence en 2035. Su listado en la bolsa panameña no implica nueva deuda.

El toque de campana realizado por el Canal de Panamá el martes 21 de julio en la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex, tuvo un carácter simbólico, pero la noticia financiera detrás de la ceremonia es que una emisión internacional de deuda del Canal, colocada hace más de una década, contará ahora con una plataforma adicional de visibilidad y negociación para inversionistas regionales e internacionales.

La Autoridad del Canal de Panamá incorporó al mercado secundario internacional de la Bolsa Latinoamericana de Valores —Latinex— un bono que ya existía desde 2015.

La emisión original asciende a $450 millones, paga un interés fijo anual de 4.95%, distribuido semestralmente, y tiene como fecha final de vencimiento el 29 de julio de 2035.

Los recursos captados hace más de una década fueron destinados a financiar parte de la construcción del puente sobre el Canal en el sector Atlántico.

La deuda aparece en Latinex bajo dos códigos internacionales o ISIN:

US05330GAA22 , por $254.6 millones.

USP06077AA22, por $195.3 millones.

Ambos montos suman los $450 millones de la emisión original. Se trata de dos títulos globales correspondientes a una misma emisión, estructurados para diferentes grupos de inversionistas internacionales.

Lerzy Batista, vicepresidenta sénior comercial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), nos explicó qué impacto tiene esta operación:

¿El Canal está buscando dinero nuevo con esta operación?

No. Es importante aclarar que este listado no constituye una nueva emisión de deuda, no incrementa las obligaciones financieras del Canal ni implica que reciba nuevamente los $450 millones correspondientes a la emisión original.

Lo que se incorpora a Latinex es una emisión internacional que ya existía y que continúa negociándose bajo las mismas condiciones con las que fue colocada en los mercados internacionales. El listado únicamente incorpora una nueva jurisdicción de listado, sin modificar el bono ni sus características financieras.

¿Por qué llevarlo ahora a la bolsa panameña?

Porque hoy Panamá cuenta con la infraestructura regulatoria y de mercado necesaria para ofrecer este servicio.

Desde 2025, Panamá se convirtió en la primera jurisdicción de América Latina en ofrecer el listado internacional de emisiones bajo Rule 144A y Regulation S, gracias a la designación de Latinex por parte de la SEC de los Estados Unidos como Offshore Securities Market y a la aprobación otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 7-2024.

Este avance coloca a Panamá al nivel de otras jurisdicciones internacionales que ofrecen este tipo de servicios, como Luxemburgo y Singapur, fortaleciendo la competitividad del mercado de capitales panameño y ampliando las alternativas disponibles para emisores soberanos, corporativos e inversionistas.

¿Qué gana el inversionista?

El principal beneficio para el inversionista es contar con una fuente adicional de información y visibilidad sobre la emisión dentro de una bolsa de valores regulada y reconocida internacionalmente.

Asimismo, el listado fortalece la transparencia del mercado al facilitar el seguimiento del instrumento desde Panamá y, cuando exista oferta y demanda, ofrece una vía adicional para que inversionistas institucionales puedan negociar estos valores en el mercado secundario.

¿Puede cualquier persona comprar este bono?

No necesariamente. Se trata de una emisión internacional estructurada bajo la Regla 144A y la Regulación S, por lo que su negociación está sujeta a las condiciones establecidas en el prospecto de emisión, incluyendo requisitos de elegibilidad, denominaciones mínimas y las reglas aplicables a este tipo de instrumentos internacionales.

En consecuencia, el acceso dependerá del perfil del inversionista, de las condiciones establecidas en la emisión y de la disponibilidad de los títulos en el mercado secundario.

¿Estar listado garantiza que se pueda comprar inmediatamente?

No. El hecho de que un bono esté listado no significa que exista disponibilidad inmediata para su compra. Como ocurre con cualquier valor negociado en el mercado secundario, debe existir un inversionista dispuesto a vender y otro interesado en comprar, además de acordar un precio aceptable para ambas partes.

El listado facilita un punto adicional de acceso al mercado, pero la liquidez dependerá de la dinámica propia de la oferta y la demanda y del interés de los participantes.

El Canal de Panamá celebró el listado de su bono emitido en el 2015 al mercado secundario internacional de Latinex. Cortesía ACP

El Canal no acudió a Latinex para captar fondos adicionales. Lo que hizo fue incorporar una deuda existente a una nueva vitrina de negociación, con el propósito de ampliar su visibilidad, acercarla al mercado panameño y fortalecer su relación con inversionistas.

“El Canal de Panamá genera confianza para facilitar el comercio mundial, y esa misma confianza es la que impulsa los mercados de capitales y atrae inversión para el desarrollo económico y social de Panamá”, afirmó Olga Cantillo, gerente de Latinex.

Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó que este paso ampliará la profundidad y visibilidad de los mercados financieros panameños, al tiempo que fortalece la conexión del país con inversionistas internacionales.

“La importancia de este evento trasciende de listar una emisión financiera. Se trata de seguir abriendo puertas para que más instituciones participen en los mercados de capitales y contribuir al fortalecimiento de Panamá como centro financiero y logístico de referencia”, señaló Vásquez Morales.

El administrador saliente también enfatizó que el desarrollo del Canal y el desarrollo del país están estrechamente vinculados.

“El Canal de Panamá es un activo estratégico para la nación. En la medida en que el Canal avance, Panamá avanza; y en la medida en que Panamá avance, también se fortalece el Canal”, manifestó.

Este listado brinda una nueva plataforma de visibilidad para la emisión, facilitando el acceso de inversionistas internacionales y contribuyendo a posicionar a Panamá dentro de una red de mercados de capitales cada vez más integrada.