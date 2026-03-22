Por qué hay caos en los aeropuertos de EU (y la polémica decisión de Trump de enviar a los agentes migratorios de ICE)

Darío Brooks - BBC News Mundo

La escena se ha vuelto algo común en varios de los más grandes aeropuertos de Estados Unidos en las últimas semanas: filas extremadamente largas de pasajeros que intentan cruzar los controles de seguridad para llegar a las puertas de sus vuelos.

En los momentos más complicados, algunos pasajeros han reportado haber estado hasta cuatro horas en las zonas de revisión a cargo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), en los aeropuertos de Atlanta, Houston, Nueva York, Denver, Nueva Orleans y la zona del sur de Florida.

La situación se ha agudizado desde que la TSA ha visto una reducción significativa del personal disponible debido a la falta de fondos federales para pagar sueldos, producto de la falta de un acuerdo en el Congreso para el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que maneja la TSA.

Los legisladores demócratas bloquearon en febrero el presupuesto para el DHS en rechazo a las redadas antiinmigrantes que impulsó el gobierno de Donald Trump en los meses anteriores.

Muchos empleados de seguridad de aeropuertos de la TSA han optado por no presentarse a trabajar por la falta de sueldo desde entonces.

Ante el agravamiento de la situación, el presidente Trump aseguró este domingo que enviará a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para “ayudar” con la seguridad de las terminales, algo que no está entre sus funciones ni entrenamiento.

Pero el sindicato que representa a los agentes de la TSA criticó la medida, afirmando que su personal “merece que se le pague, no que se le sustituya por agentes armados y sin formación”.

Todo mientras unos 170 millones de pasajeros buscan viajar durante las vacaciones de primavera, o springbreak.

Al aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, ha estado entre los afectados por la falta de agentes de la TSA. / Getty Images

Cientos de agentes ausentes

La falta de un acuerdo para el financiamiento del DHS ha obligado a los agentes de la TSA a trabajar sin sueldo durante más de un mes, lo que ha provocado un aumento en el número de agentes que se ausentan de sus turnos.

En grandes aeropuertos, como los de Nueva York, Atlanta y Houston, la ausencia ha llegado hasta el 40%.

Pero en otros aeropuertos pequeños, sin muchos agentes de la TSA, la sola ausencia de unos pocos representa una amenaza que podría derivar en la suspensión de las operaciones en los próximos días.

Además, más de 400 empleados han renunciado a sus puestos desde mediados de febrero, cuando se votó en el Congreso el presupuesto que dejó al margen al DHS, según informó la Casa Blanca.

La TSA se encarga de revisar a los pasajeros y el equipaje en busca de artículos peligrosos.

Los aeropuertos han estado recomendando a los pasajeros llegar a sus vuelos nacionales con más de tres horas de anticipación.

En algunas terminales se han visto colas que incluso llegan hasta la calle.

“Estas largas filas de seguridad han sido frustrantes. Ha sido abrumador, por decirlo suavemente”, le dijo Greta Colley a la agencia Reuters en el aeropuerto de Atlanta.

“Es agotador tener que añadir tiempo extra al viaje”.

El aeropuerto Hartsfield-Jackson, de Atlanta, es otro de los más afectados. / Getty Images

Al hablar de la situación en los aeropuertos, Trump dijo en un mensaje en Truth Social que “el lunes ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que se han mantenido en sus puestos”.

Su comentario se produjo un día después de que el presidente criticara a los demócratas que no aceptan votar a favor del presupuesto para el DHS.

“Trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie lo ha visto antes”, publicó Trump.

Sin embargo, el jefe de ICE, Tom Homan, aseguró en una entrevista con la cadena CNN que los agentes a su cargo no participarán directamente en el control de pasajeros.

En cambio, se les utilizará para liberar a agentes de la TSA en otras funciones de seguridad.

De esa forma, los agentes de la TSA entrenados para la revisión de viajeros podrán “dedicarse al control y reducir esas filas” que se han visto en los aeropuertos.

Homan añadió que sigue trabajando con ambas agencias para ultimar los detalles, incluyendo cuántos agentes participarían, pero dijo que el plan estará listo antes de que los agentes sean desplegados el lunes.

La BBC pidió comentarios sobre el plan al DHS y el ICE, sin obtener respuesta inmediata.

Los agentes de la TSA se encargan de revisar las identificaciones de los pasajeros y su equipaje, entre otras funciones. / Getty Images

Rechazo a la presencia de ICE

Ante el último anuncio del gobierno de Trump, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), que representa a los trabajadores de la TSA, rechazó el despliegue de agentes de ICE en los aeropuertos.

“Nuestros miembros de la TSA han estado acudiendo a trabajar todos los días, sin recibir su sueldo, porque creen en la misión de mantener a salvo a los pasajeros”, dijo Everett Kelley, presidente

“Merecen que se les pague, no que se les reemplace por agentes armados y sin capacitación que han demostrado lo peligrosos que pueden ser”, dijo Kelley en un comunicado.

Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, respondió al anuncio el domingo y dijo a la CNN que el despliegue de agentes de ICE es “lo último que el pueblo estadounidense necesita”.

Pasajeros hacen largas filas en el aeropuerto Hartsfield-Jackson, de Atlanta / Getty Images

“Se trata de personas sin formación para desempeñar el trabajo que tienen actualmente, en su mayor parte, y mucho menos para desplegarlas en situaciones de estrecha exposición y altamente sensibles en los aeropuertos de todo el país”, dijo Jeffries.

Los demócratas han exigido reformas en el ICE después de que agentes federales causaran la muerte a dos residentes de Mineápolis, Alex Pretti y Renee Good, quienes protestaban contra las redadas de inmigración del gobierno de Trump en el estado de Minesota en enero.

Los demócratas han pedido al DHS que prohíba a tales agentes que cubran su rostro.

También piden que se identifiquen claramente al realizar sus operativos migratorios y que se endurezcan las normas para obtener órdenes judiciales contra migrantes.

Pero los congresistas aún no logran ponerse de acuerdo. Un proyecto de ley que financiaría al DHS y proporcionaría pagos a los agentes de la TSA en los aeropuertos no logró avanzar en el Senado el viernes.

Con información de Grace Eliza Goodwin y Tom Bennet, de BBC News.

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