¿Por qué Panamá perdería competitividad aérea con una tasa de $10 y qué países se beneficiarían?

La imposición de una tasa de 10 dólares a cada pasajero en tránsito propuesta en un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional de Panamá, restaría competitividad a Panamá frente a otros centros de conexiones aéreas que no tienen ningún tipo de impuesto o tasa adicional a los viajeros desde y hacia otros destinos.

Un estudio realizado por representantes de la industria aérea regional revela que aquellos centros de conexión que impone trabas, sobrecostos y penalidades a los pasajeros, desanima el tráfico aéreo y frena la llegada de nuevas aerolíneas y por ende de viajeros.

Mientras que países que tienen más apertura incluyendo medidas migratorias más flexibles, pueden generar un mayor flujo de pasajeros en tránsito, atraer más turistas para sus mercados internos y a su vez ser imán para la llegada de nuevas rutas y aerolíneas.

Panamá movilizó en 2024 un total de 19.25 millones de pasajeros, de los cuales 13.73 millones fueron pasajeros en tránsito desde y hacia otros destinos, una proporción que fue el 71.4%. Al cierre de julio de este año, transitaron por la terminal aérea un acumulado de 11.92 millones de pasajeros en 7 meses. De esa cantidad de viajeros 72.11% es decir 8.59 millones fueron en tránsito.

“Si se llega a imponer un impuesto de este tipo, Panamá perdería competitividad de inmediato. Más del 70% del tráfico en Tocumen son pasajeros en conexión, y esos viajeros buscan siempre la opción más conveniente y económica", dijo José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Precisó que la propuesta afectaría la conectividad y sería contraproducente frente a otros centros de viajes que no cobran tasas a sus pasajeros en tránsito.

“Si aquí les cobramos un cargo que no existe en ningún otro hub de Latinoamérica, simplemente se irán por rutas directas o por aeropuertos como Bogotá. Eso se traduciría en menos vuelos y menos destinos, especialmente europeos que solo se sostienen gracias al hub. Además, caería el consumo en los duty free, se afectarían miles de empleos y muchas aerolíneas replantearían sus operaciones. Al final, lo que parece un ingreso rápido terminaría costándole mucho más al país en turismo, en comercio y en la economía en general”, alertó.

Contra quienes compite Panamá

En América Latina, ninguna de las que son ciudades aéreas o hub de conexiones cobra una tasa impositiva adicional a los pasajeros en tránsito, solo el aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo, que no es un centro como tal, cobra una tasa de $2.49.

En Bogotá, Colombia que es un gran centro de conexiones con el Aeropuerto Internacional de El Dorado, movilizó a 45.8 millones de pasajeros. Bogotá tiene un aproximado de 54 destinos internacionales. Bogotá no cobra ninguna tasa adicional a los pasajeros que usen en tránsito la terminal.

Lima en Perú con una población en esa ciudad de 10.4 millones de habitantes, tiene unos 43 destinos internacionales y maneja un total de 26.08 millones de pasajeros al año. No se cobra ninguna tasa adicional a los pasajeros en tránsito. Incluso en este país se dejó sin efecto el cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) que cobraba a los pasajeros en tránsito. La tasa era perjudicial para la conectividad aérea.

Otro mercado que se vislumbra como un centro de conexiones en pleno desarrollo es el de República Dominicana. Ese país caribeño superó el año pasado la cifra de 19 millones de pasajeros en sus aeropuertos, la mayoría para destinos internos, pero con una oferta de conexión nueva que conecta sur y norte pasando por los aeropuertos dominicanos.

La particularidad de este país es que no solo atrae pasajeros a la capital, sino a polos turísticos como Punta Cana que movilizó más de 10 millones de pasajeros. Este mercado no cobra tasas adicionales a los pasajeros en tránsitos.

En el caso de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en específico transportó el año pasado 45.4 millones de pasajeros. En total esa ciudad conecta con 57 destinos, mientras que Panamá conecta con más de 98 destinos.

El gerente general de Tocumen, indica que Panamá compite directamente con Bogotá, que ofrece conexiones similares y no cobra impuestos adicionales a los pasajeros en tránsito. “También miramos a otros hubs de la región como Lima o Ciudad de México, pero el competidor más fuerte y comparable con Panamá es Bogotá”, menciona.

Ruiz Blanco aclara que cada pasajero que se moviliza a través de Tocumen, paga la tasa aeroportuaria que ya viene incluida en su boleto. Detalla que esa tarifa se destina al uso de las instalaciones, a los servicios de migración y aduanas, a la seguridad y al mantenimiento de la terminal.

“Además, el pasajero en tránsito también aporta cuando consume en los duty free, restaurantes o tiendas. Y no olvidemos que las aerolíneas pagan tasas importantes por cada operación, lo que también alimenta la sostenibilidad del aeropuerto”.

¿Cuánto paga una aeronave por usar Tocumen, qué tipo de tasas se cobran y cuál es el destino de esos recursos?

Las aerolíneas pagan varias tasas cada vez que operan en Tocumen: la tasa de aterrizaje y despegue, que depende del peso del avión; la tasa de estacionamiento, según el tiempo que permanezca en plataforma; y el uso de puentes de abordaje, entre otros servicios. Esos ingresos se destinan a mantener la infraestructura en óptimas condiciones, reforzar la seguridad operacional y financiar inversiones en modernización y servicios que benefician tanto a pasajeros como a las propias aerolíneas.

El gerente de la terminal resalta que el 71% de pasajeros en tránsito mantienen viva la economía de la terminal.

“Gracias a ese volumen tenemos vuelos directos hacia Europa, el Caribe y Sudamérica que no se sostendrían solo con pasajeros locales. Además, los pasajeros en tránsito mantienen vivos los comercios del aeropuerto, generan empleos y hacen que Tocumen sea relevante como hub para toda la región”.