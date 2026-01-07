Por qué un cargamento de cebolla importada provocó un tranque y reabrió disputa comercial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aunque Panamá permite la entrada del rubro por compromisos comerciales, la normativa prioriza el uso de las instalaciones estatales para la cebolla local cuando hay abastecimiento suficiente.

Un tranque a las afueras de Merca Panamá parecía, a simple vista, otro episodio cotidiano del caos vehicular de las mañanas en las periferias de la ciudad capital. Sin embargo, lo que mantenía detenidos a los conductores no era un accidente ni una protesta, sino un cargamento de cebollas importadas que destapó un conflicto mucho más profundo: una disputa comercial donde convergen la protección al productor nacional y los compromisos del comercio exterior.

Más de 30 contenedores de cebolla importada quedaron varados este miércoles 7 de enero tras no permitirse su ingreso a Merca Panamá, en medio de protestas de arrendatarios y aclaraciones del Gobierno sobre la prioridad de la producción nacional.

El gerente general de Merca Panamá, José Pablo Ramos, explicó que la normativa vigente prohíbe el manejo y procesamiento de cebolla importada dentro de las instalaciones cuando hay abastecimiento.

“Yo no puedo ir en contra del productor nacional y del productor de Tierras Altas de este país”, sostuvo el funcionario.

Ante la negativa de la administración del mercado, los arrendatarios responsables de la importación protestaron en los alrededores de Merca Panamá, alegando que mantienen contratos de arrendamiento de bodegas y que se les impide utilizarlas.

Ramos aclaró que los importadores pueden procesar el producto en otros sitios y que la administración del mercado no tiene competencia sobre los trámites de importación.

En paralelo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se reunió con productores de Tierras Altas para abordar la situación.

El titular del MIDA señaló que la cebolla importada forma parte del contingente del Tratado de Libre Comercio (TLC) y cumple con la documentación requerida para entrar al país, pero reiteró que la producción nacional tiene prioridad. “Solo cuando haya desabastecimiento se pueden utilizar las instalaciones de Merca Panamá”, enfatizó.

La paradoja es evidente: mientras los productores locales aseguran que la cebolla nacional atraviesa uno de sus mejores momentos y cubre con holgura la demanda del mercado, el país mantiene abiertos los canales para la importación del rubro.

A primera vista, ambas realidades parecen incompatibles, pero en la práctica responden a un delicado equilibrio entre la protección de la producción interna y los compromisos comerciales vigentes, un balance que permite que la cebolla importada exista, aunque no siempre pueda circular por los mismos espacios ni bajo las mismas condiciones cuando reina el producto local.

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) respalda la decisión de las autoridades panameñas de prohibir la entrada de cebolla importada a las instalaciones de la Cadena de Frío.

El gremio argumenta que, aunque existen tratados comerciales con Estados Unidos, la legislación nacional prioriza el almacenamiento de productos locales a menos que exista una escasez declarada.

Augusto Jiménez, presidente de la Acpta, explicó que a pesar de que el TPC con Estados Unidos obliga a Panamá a permitir la entrada de un contingente de 22,900 quintales de cebolla bajo la modalidad de “primero llegado, primero servido”, este compromiso internacional no anula las leyes internas sobre el uso de mercados estatales.

Según la organización, en este momento hay suficiente producción nacional de papas y cebollas para satisfacer la demanda del país sin recurrir a suministros externos.

Cifras de producción y consumo

Los datos proporcionados por los productores reflejan un panorama de autosuficiencia para el inicio de año.

Jiménez precisó que solo para el mes de enero se cuenta con 50,000 quintales, lo cual cubre exactamente el consumo nacional.

Panamá produce anualmente entre 400,000 y 450,000 quintales, mientras que el consumo total del país asciende a 600,000 quintales.

Actualmente hay 1,200 hectáreas sembradas a nivel nacional. La producción se concentra en Chiriquí (Boquete y Tierras Altas), donde se cultiva durante nueve meses, y en Coclé, Herrera y Los Santos, que producen entre enero y mayo.

Se espera que en los próximos meses (febrero, marzo y abril) se registre una sobreproducción de cebolla local, lo que garantiza el suministro para la población panameña.