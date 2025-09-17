Posible venta del puerto de Balboa, puede incidir en el proyecto del puerto de Corozal, admite el Canal

Exclusivo Suscriptores

El proyecto de terminales portuarias para el Canal de Panamá toma forma, aunque las decisiones relacionadas a la posible venta de las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, actualmente operados por Panama Ports Company, subsidiaria de la hongonesa Ck Hutchison, puede incidir en el rumbo portuario canaleros.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, reconoció que las decisiones que se tomen en torno al puerto de Balboa —incluida una eventual venta— podrían tener un impacto directo en el desarrollo del proyecto de un nuevo puerto en Corozal, ubicado justo al lado de la terminal de Balboa.

Durante un conversatorio con medios, Vásquez explicó que la Autoridad del Canal mantiene un “diálogo permanente con el gobierno central”, dado que lo que ocurra en los puertos de Balboa y Cristóbal “afecta directamente” las aspiraciones de la vía interoceánica en materia portuaria.

“Definitivamente, el lanzamiento de lo que haga el Canal de Panamá afecta a lo que está pasando con Balboa y Cristóbal. Y lo que se decida en Balboa y Cristóbal afecta a lo que nosotros aspiracionalmente podemos hacer. Este es un tema país y el Canal participa porque es parte de este país”, sostuvo.

El administrador indicó que, a diferencia del cronograma del gasoducto, aún no existe una hoja de ruta definida para los puertos. No obstante, adelantó que el Canal evalúa hacer un acercamiento de mercado en octubre, coincidiendo con la reunión internacional de terminales portuarios que se celebrará en Panamá.

Antecedente de Corozal

Vásquez recordó que en la primera licitación para el puerto de Corozal, pese a que hubo cuatro proponentes interesados, ninguno presentó su propuesta, por lo que el acto fue declarado desierto.

Ahora, la ACP busca relanzar la iniciativa, ajustando la experiencia previa y atendiendo la demanda del mercado. El objetivo —dijo— es que el país capture el mayor valor posible de su posición geográfica estratégica y desarrolle terminales de última generación.

“Básicamente, el tema de las terminales es un tema del país. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa porque creemos que hay una oportunidad interesante que podemos capturar”, afirmó.

Con estas declaraciones, el Canal deja claro que cualquier movimiento en torno a la propiedad del puerto de Balboa será determinante para las próximas decisiones sobre Corozal, un proyecto que sigue en agenda tras más de una década de debates.

“Toda la discusión que ha habido sobre los puertos, toda la discusión que ha habido sobre todos los métodos de transporte, toda la conversación desde Black Rock hasta lo que tenemos hoy apunta al hecho de que nosotros somos un centro neurálgico de comercio…”, indicó Vásquez.

Además, el Canal prevé que el movimiento de contenedores por el sistema de puertos panameños que en más del 90% es de transbordo de carga, pase de 9.4 millones de Teus a crecer a más de 5.5 millones de Teus adicionales.

El objetivo es claro, dijo Vásquez, capturar esa nueva demanda y que no se vaya a otros puertos en países vecinos.

Modelo de operación

Tanto en el caso de los proyectos portuarios como en el gasoducto, el Canal evalúa aún cuál será el modelo de operación pasando por varias opciones desde concesión, participación accionaria, asociación público privada y otros.

El administrador del Canal de Panamá dejó claro que el futuro del desarrollo portuario y de otros activos no depende únicamente de los aspectos técnicos, sino de la definición del modelo de negocio que adopte el país.

“Ciertamente los temas de ingeniería e infraestructura son importantes, pero la definición del gobierno —llámese concesión, contrato o asociación público-privada— es el punto fundamental de la discusión. Entre el extremo de entregar toda la concesión al privado y el extremo de que el Canal lo opere todo, hay una gama de grises… una de las decisiones más importantes que tendremos en los próximos meses", admitió, al aclarar que todavía no han tomado una decisión ni han discutido a cabalidad esas opciones para ninguno de los proyectos.

Vásquez dejó claro que “el Canal no puede ser simplemente un elemento pasivo” en los proyectos portuarios o en otros que se desarrollen. Precisó el administrador que el Canal busca que la transacción sea la más favorable para el país para el caso de puertos y del gasoducto.