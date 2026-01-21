Panamá, 21 de enero del 2026

    Secretaría de Energía

    Precio del combustible aumenta a partir de este viernes 23 de enero

    Yasser Yánez García
    Imagen ilustrativa. LP/Alexander Arosemena

    La Secretaría Nacional de Energía anunció los precios de los combustibles que regirán a partir de este viernes 23 de enero.

    De acuerdo con la tabla de precios divulgada este miércoles, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.85 por litro, subiendo cerca de un centavo con respecto a su precio anterior, mientras que la de 91 octanos costará $0.79 por litro, aumentando cerca de un centavo respecto al precio al anterior.

    Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se comercializará a $0.79 por litro, incrementando aproximadamente tres centavos respecto al precio anunciado hace dos semanas.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 23 de enero hasta las 5:59 a.m. del viernes 5 de febrero.

    Tabla de precios de la gasolina a nivel nacional.

    Según informó la entidad, los precios aumentaron para este periodo debido a que las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza.

    Los precios varían en función de las importaciones y de la estimación de los costos de fletes y márgenes razonables de comercialización para cada combustible.

