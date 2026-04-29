Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los precios regulares de la gasolina registrarán un incremento a partir de este viernes, mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá; así lo informó este miércoles la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos se venderá a $1.27 por litro, registrando un aumento de cuatro centavos con respecto al precio anterior, mientras que la gasolina de 91 octanos costará $1.19 por litro, con un aumento de dos centavos.

Con respecto al diésel, se informa que registrará una disminución de 10 centavos y se venderá a $1.27 por litro.

Los nuevos precios regirán a partir del viernes 1 de mayo, a las 6:00 a.m., hasta el viernes 15 de mayo de 2026, a las 5:59 a.m.

La entidad informó que estos ajustes responden a la volatilidad generada por las tensiones en Medio Oriente, factor que eleva los costos internacionales del crudo y sus derivados, impactando la estructura de precios en el mercado local.

Ante el incremento del precio de los combustibles, producto de la guerra en Irán, para el sector transporte el gobierno estableció un programa de subsidio temporal.

El subsidio establece precios tope de $0.88 por litro para la gasolina de 91 octanos y $0.90 para el diésel.

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