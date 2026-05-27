Precios de los combustibles disminuirán a partir del viernes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría Nacional de Energía divulgó los precios regulares de los combustibles, los cuales empezarán a regir a partir de este viernes 29 de mayo, reflejando una disminución.

La gasolina de 95 octanos se venderá a $1.34 por litro, registrando una baja cercana a los dos centavos. En tanto, la gasolina de 91 octanos tendrá un precio de $1.25 por litro; igualmente, aproximadamente dos centavos menos con respecto al precio actual.

En cuanto al diésel, se informó que se venderá a $1.28 por litro, disminuyendo unos cuatro centavos.

Con la nueva tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $5.06 por galón, la de 91 octanos a $4.74 por galón y el diésel a $4.84.

Los nuevos precios regulares de los combustibles estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 12 de junio.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán —que provocó el cierre temporal y posteriores aperturas intermitentes del estrecho de Ormuz— los precios del combustible han experimentado constantes fluctuaciones, con períodos de alzas y bajas en el mercado internacional.

El subsidio establece precios tope de $0.88 por litro para la gasolina de 91 octanos, $0.90 para el diésel y $1.00 para la gasolina de 95 octanos.