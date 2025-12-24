Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Energía anunció que, a partir de este viernes 26 de diciembre, los precios de los combustibles experimentarán una reducción, lo que representará un alivio para los consumidores.

De acuerdo con la tabla de precios divulgada por la entidad este miércoles, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.83 por litro, bajando cerca de 3 centavos con respecto a su precio anterior, mientras que la de 91 octanos costará $0.78 por litro, unos 2 centavos menos.

Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se venderá a $0.76 por litro, lo que representa cerca de 3 centavos menos, en relación con su precio anterior.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 9 de enero.

Según la entidad, los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

“Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron reducciones significativas”, aseguraron.