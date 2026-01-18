Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025 cierra postulaciones el 26 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reiteró que están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, una iniciativa que busca reconocer a las empresas panameñas que han apostado por transformar sus procesos, productos o servicios para generar impacto real en la productividad, la competitividad y el empleo.

La convocatoria está dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores productivos, y la fecha límite para la presentación de las postulaciones es el 26 de enero de 2026.

Desde la Cámara de Comercio se destacó que la innovación no es un concepto exclusivo de grandes corporaciones, sino una herramienta concreta para mejorar la forma de hacer negocios, optimizar recursos y fortalecer el tejido productivo del país. “En Panamá, innovar no depende del tamaño de la empresa, sino de la decisión de mejorar”, subrayó el gremio empresarial en su columna dominical

El premio cuenta con 19 años de trayectoria, desarrollados en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de consolidar una cultura empresarial orientada a la creatividad, el uso estratégico de la tecnología y la mejora continua.

Además de reconocer el impacto económico de la innovación, el certamen también resalta su dimensión social, al promover iniciativas que colocan a las personas en el centro de los procesos productivos y fomentan el empleo digno y formal. En esta edición, se reafirma el compromiso con la igualdad de oportunidades mediante la categoría Empresaria del Año, que reconoce el liderazgo femenino en el ámbito empresarial.

Premios

El Premio Nacional a la Innovación Empresarial otorgará incentivos económicos por un total de $77,000, distribuidos de la siguiente manera:

+ Primer lugar $30,000

+ Segundo lugar $20,000

+ Tercer lugar $10,000

Las empresas que ocupen del cuarto al décimo lugar recibirán un reconocimiento de $1,000 cada una, además de una estatuilla conmemorativa.

La ceremonia de premiación se realizará el 11 de marzo de 2026, en el marco de EXPOCOMER.

Cómo postularse

Las bases del concurso están disponibles en los sitios web de la Cámara de Comercio y de Senacyt.

Las propuestas deben presentarse en el formulario oficial, redactadas en español, y enviarse a los correos innovacion@panacamara.org o premio2025@senacyt.gob.pa.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 207-3400 o 517-0099.