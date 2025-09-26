Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá hizo historia al convertirse en la primera sede internacional de los Premios Juventud, celebrados la noche del jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador.

El evento, transmitido a millones de hogares en América Latina, Estados Unidos y Europa, posicionó al país como una vitrina internacional de música, cultura y turismo.

De acuerdo con cifras oficiales, la celebración de los Premios Juventud 2025 en Panamá generó más de 2,500 empleos temporales y tuvo un impacto económico directo en sectores como hotelería, transporte, gastronomía, comercio local, centros comerciales y la industria del entretenimiento.

Producto de la alianza con Univisión, Panamá obtuvo una exposición mediática valorada en más de 30 millones de dólares, con seis meses de promoción internacional, de acuerdo con un balance oficial presentado este viernes 26 de septiembre.

La gala fue transmitida por televisión, plataformas digitales y redes sociales, alcanzando una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo, según detalló la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

En el ámbito digital, el impacto fue igualmente significativo: más de 8,000 publicaciones, 375 millones de impresiones, 7 millones de interacciones y una audiencia superior a 9 millones de usuarios activos en redes sociales, de acuerdo con cifras de Brain PBD.

El espectáculo reunió a estrellas internacionales como Marc Anthony, Maluma, Wisin, Farruko, Camilo, Gloria Trevi y Natti Natasha, junto a artistas panameños como Sech, Erika Ender, Omar Alfanno, Boza, Eddy Lover, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Gaitanes y Nando Boom.

Además de la proyección internacional, el evento marcó un precedente en la transferencia de conocimiento y tecnología a la industria panameña del entretenimiento, elevando los estándares de producción y logística para futuros espectáculos de gran magnitud.

“Panamá ha demostrado que puede estar a la altura de los eventos internacionales más importantes. Más allá de la noche de premiación, este evento deja un legado de visibilidad global y crecimiento económico, consolidando a Panamá como anfitrión del mundo”, destacó Gloria de León, administradora general de la ATP.