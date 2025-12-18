Preparan reformas a la Ley de Contrataciones Públicas; llegarán al Gabinete en enero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno ha pisado el acelerador para presentar en 2026 un paquete de reformas a la Ley 22 de contrataciones públicas.

Las posibles modificaciones estarían dirigidas, principalmente, a los artículos relacionados con el tipo de precio en los actos públicos y a los referentes a la presentación de reclamos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas deberá presentar ante el Consejo de Gabinete los cambios a la norma, a más tardar en enero próximo.

Así lo advirtió este jueves 18 de diciembre el presidente José Raúl Mulino.

Indicó que instruyó al director de esa entidad, Javier Raúl Marquínez, para que elabore el documento.

“Le he pedido al director que se ponga las pilas y que eso llegue a Gabinete en enero”, dijo.

Mulino espera que la propuesta cambie “radicalmente los términos y condiciones” de la actual Ley 22 de 2006, que en los últimos años ha sufrido múltiples cambios en la Asamblea Nacional.

“Para lo único que sirve esa ley, y sirve como anillo al dedo, es para generar corrupción, para trancar licitaciones por parte del que cree que pierde y para lograr extorsiones, a ver si consiguen los contratos de todas maneras”, afirmó el mandatario, al tiempo que la calificó como “un perfecto desastre”.

“Es una aventura licitar, ya sea una banca en un parque, con esa ley”, se quejó.

Recordó que, en la actualidad, el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de carretera Panamá Oeste, con una inversión inicial estimada de $359.4 millones, se encuentra detenido por la presentación de una impugnación.

Se trata de una obra “que se requiere a gritos”, añadió.

El mandatario se ha declarado como el “principal opositor” de la actual Ley 22.

“Yo lo dije en Gabinete: no me gustan esas benditas licitaciones al mejor valor. Eso es un despropósito. Aquí se tiene que ir a buen precio, a mejor precio. El que se la ganó, se la ganó”, acotó.

También se refirió a la conformación de las comisiones evaluadoras, encargadas de calificar las propuestas presentadas en los actos públicos. Dijo que ya solicitó a todos los ministerios y entidades públicas que cambien a las personas que las integran.

“Hay gente eternamente viviendo allí (en las comisiones) y vean ustedes el desastre que son las contrataciones en términos generales”, sostuvo.

Una vez las reformas sean avaladas en Gabinete, el proyecto debe pasar por la Asamblea Nacional para sus respectivos tres debates.