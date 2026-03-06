Prepare el bolsillo: hoy suben los precios del combustible en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este viernes 6 de marzo entró en vigor un nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Panamá, con incrementos en todas sus variantes, informó la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste refleja la tendencia al alza que ya venían mostrando los precios internacionales del crudo y se da en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos aumentó cuatro centavos por litro y se venderá a $0.94, mientras que la gasolina de 91 octanos subió tres centavos, quedando en $0.88 por litro. En tanto, el diésel registró el mayor incremento, de siete centavos, para ubicarse en $0.90 por litro.

Estos precios estarán vigentes hasta el próximo 20 de marzo, cuando se realice la siguiente revisión quincenal.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, explicó que el conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza los precios internacionales del petróleo WTI, referencia utilizada por Panamá para importar combustibles refinados. Como resultado, los consumidores panameños deberán asumir un costo adicional estimado en $5.4 millones en comparación con lo que pagaban hace 14 días.

“Es un impacto adicional a lo que ya se estimaba que iba a aumentar el precio del combustible el viernes pasado. El alza en los precios del diésel y las gasolinas de 91 y 95 octanos significará un costo adicional de $5.4 millones”, señaló el funcionario. Rodríguez añadió que la rápida escalada del crudo en los últimos días terminó duplicando el ajuste que ya se preveía para el mercado local.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebooklm con datos de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá.

La Secretaría de Energía advirtió que la reacción completa de los mercados internacionales podría verse con mayor claridad en los próximos ciclos de ajuste, dependiendo de cómo evolucione la crisis y su impacto en el precio del petróleo.

No volverán los subsidios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que no habrá un neuvo subsidio para el combustible. “Se pagará lo que se tenga que pagar”, dijo sobre el efecto del alza del precio de los combustibles que desde este viernes se elevan.

“No visualizo subsidios por parte del Gobierno, lo anticipo.No estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverá el precio como establezca el mercadoen su oferta y demanda, pero no estoy pensando en subsidiar otra vez con el desorden que fue la vez pasada los distintos combustibles. Panamá va a pagar el precio que haya que pagar, pues lo lamento", expresó el mandatario nacional en su conversatorio del jueves 5 de marzo.

El subsidio del combustible estuvo vigente desde julio del año 2022 hasta el 5 de enero de 2024 y significó un costo de $500.6 millones para el Estado panameño.

Durante la vigencia del subsidio al combustible de $3.25 por galón, equivalente a aproximadamente $0.86 por litro, las autoridades detectaron irregularidades como consumos inusualmente altos en cortos periodos, despachos sin vehículos y posible reventa en zonas fronterizas, lo que motivó investigaciones para reforzar los controles del programa.