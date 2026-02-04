Panamá, 04 de febrero del 2026

    Secretaría de energía

    Prepare el bolsillo: los combustibles aumentarán de precio a partir del viernes 6 de febrero, a pocos días de los carnavales

    Henry Cárdenas P.
    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 6 de febrero. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía divulgó los precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir del viernes 6 de febrero, con un incremento en su costo.

    De acuerdo con la entidad, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.88 por litro, aumentando su precio en al menos tres centavos, en comparación con el precio anterior.

    En tanto, la gasolina de 91 octanos costará $0.83 por litro, reflejando un alza de tres centavos.

    El diésel bajo en azufre aumentará al menos cuatro centavos por litro, ya que se venderá a $0.83.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 6 de febrero hasta las 5:59 a.m. del viernes 19 de febrero.

    El incremento en los precios de los combustibles se entrarán en vigencia a una semana de los carnavales, período donde miles de personas se desplazan a diferentes regiones del país. Los carnavales se desarrollarán del 14 al 17 de febrero.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

