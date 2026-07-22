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    Secretaría de Energía

    Prepare el bolsillo: los combustibles subirán entre 7 y 19 centavos a partir del viernes

    Henry Cárdenas P.
    Prepare el bolsillo: los combustibles subirán entre 7 y 19 centavos a partir del viernes
    Los nuevos precios empezarán a regir a partir de este viernes. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios regulares de los combustibles que empezarán a regir a partir de este viernes 24 de julio.

    De acuerdo con la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.26 por litro, registrando un aumento de 9 centavos.

    En tanto, la gasolina de 91 octanos costará $1.18 por litro, aumentando 7 centavos, mientras el diésel quedará en $1.27 por litro y subirá 19 centavos.

    Con respecto al precio por galón, la gasolina de 95 octanos costará $4.76, la de 91 octanos $4.47 y el diésel $4.81.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. de este viernes 24 de julio hasta las 5:59 a.m. del viernes 7 de agosto.

    Prepare el bolsillo: los combustibles subirán entre 7 y 19 centavos a partir del viernes

    La Secretaría Nacional de Energía informó que este aumento en los precios de los combustibles responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Se indica que esta situación ha generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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