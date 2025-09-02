Presentan iniciativa en la Asamblea sobre pasantías para que jóvenes entren preparados al mercado laboral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, presentó este lunes 1 de septiembre ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que crea el programa de pasantías, cuyo objetivo, entre otros, es que los jóvenes tengan una mejor preparación al ingresar al mercado laboral.

El programa va dirigido a jóvenes en formación o con formación académica de educación media, universitaria, vocacional o técnica. Estos jóvenes de 18 a 25 años podrán adquirir experiencia práctica en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, de manera voluntaria y sin que implique un contrato formal con la empresa.

La ministra informó que el programa de pasantías invita al sector privado y organizaciones a sumarse de manera voluntaria, incorporando pasantes según su tamaño y planilla, sin reemplazar puestos formales.

“Este es un programa que promueve la oportunidad de adquirir experiencia a la población joven en el sector privado, por medio de pasantías en empresas y organismos nacionales e internacionales establecidos en el territorio nacional, para propiciar la inclusión social, reducir el desempleo e incentivar la formalidad laboral como motores de la economía nacional”, dijo la ministra Muñoz en el pleno de la Asamblea.

La propuesta establece que cada pasante recibirá una asignación mensual de 450 dólares y contará con una póliza privada de riesgo, garantizando un inicio seguro en su carrera profesional. Se precisa que esta iniciativa no representa un gasto para el Estado y será la empresa u organización participante quien asumirá el costo.

Asimismo se resalta que el programa permitirá que los jóvenes, al culminar la pasantía, puedan ser contratados formalmente por la empresa bajo las normas establecidas en el Código de Trabajo.