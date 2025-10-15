Presidenta BCIE resalta ‘el mejor momento del banco’ con resultados más sólidos y altos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, ha destacado en Madrid el buen momento que atraviesa la entidad, con los resultados financieros “más altos y sólidos” en sus 65 años de historia.

En el marco de la visita institucional de la presidenta a la capital española para mejorar las inversiones con España y Europa, Sánchez ha explicado a EFE que, desde el BCIE trabajan en impulsar reformas de gobernanza que “mejoren la solidez del banco” y en “encontrar oportunidades de colaborar con otras instituciones”.

“Hemos tenido tres movimientos positivos de calificación de riesgo, lo que demuestra que las acciones que estamos tomando para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia están dando sus frutos”, ha detallado la presidenta del BCIE.

Además de realizar diversas reuniones bilaterales con instituciones aliadas durante su agenda de viaje, Gisela Sánchez fue distinguida este martes en Madrid con el prestigioso Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección y, posteriormente, participó en un encuentro empresarial con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y en la Conferencia Enclave Iberoamericana, organizada por la CEOE.

Para la presidenta, este reconocimiento es un premio compartido para todos los colaboradores del BCIE y genera “mucha responsabilidad y compromiso” para seguir generando más oportunidades para las mujeres en las instituciones financieras, así como para dar a conocer el impacto que tiene el banco con 65 años de trayectoria y 15 países miembro.

“Tenemos que seguir trabajando por fortalecer el impacto que puede tener el banco en la gente y especialmente aquella que vive por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema en nuestros países”, ha agregado.

El viaje es “una oportunidad de compartir los resultados y rendir cuentas en España y en Europa”, ha indicado la presidenta del BCIE -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, quién considera que la participación de España en la entidad desde hace dos décadas es “estratégica” y tiene “muchísimo potencial” para los próximos años.