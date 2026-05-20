Presidenta de Costa Rica descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá en medio de tensiones comerciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó este miércoles asistir a la 56 Asamblea General de la OEA y a la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, eventos que se celebrarán en Panamá el próximo junio, al señalar que “hay mucho que hacer” en su país.

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: Yo no me veo como una presidente viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo este montada en un avión”, expresó Fernández al responder una pregunta en su conferencia de prensa semanal.

Cabe resaltar que en esa misma conferencia volvió a aumentar el tono alrededor de la disputa comercial que mantienen ambos países. Fernández aseguró que no va a “consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica”.

La mandataria aseguró que la situación afecta a productores de papa, cebolla y lácteos, y anunció que trasladó el caso al canciller Manuel Tovar, quien además fue ministro de Comercio Exterior durante la administración de Rodrigo Chaves Robles y ya manejaba el caso desde su despacho.

El conflicto comercial entre ambas naciones se arrastra desde hace más de dos décadas, pero escaló entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió la habilitación de 26 plantas costarricenses de productos lácteos y cárnicos, alegando incumplimientos sanitarios y fitosanitarios.

El 22 de junio se celebrará la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y del 22 al 24 de junio se desarrollará el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros, y generalmente no asisten los presidentes y jefes de Estado. Por su parte, el Gobierno de Panamá ha invitado a presidentes al conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, como informó recientemente la Cancillería.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la Organización de Estados Americanos (OEA).