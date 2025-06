Presidenta de la Comisión Europea reconoce avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este domingo el progreso de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, durante una reunión sostenida con el presidente panameño, José Raúl Mulino, como parte de su agenda oficial en Sevilla.

Von der Leyen valoró positivamente las medidas adoptadas por Panamá, incluyendo el Decreto 512 de 2024 que prohíbe el uso de la bandera panameña en embarcaciones sancionadas por la Unión Europea u otros países, así como los avances en el programa Global Gateway, que promueve proyectos de infraestructura como la interconexión eléctrica regional y el tren Panamá-David-Frontera.

📍in Seville, glad to meet the President of Panama @JoseRaulMulino



Global Gateway is here to support our 🇪🇺🇵🇦 partnership.



We’re investing in electricity connection with Colombia & the Panama City-David train.



These are great projects – let’s take stock at the EU-CELAC summit. pic.twitter.com/W6dX8kA3Ai