Presidente Cortizo advierte que productos pueden ser incluidos otra vez en el control de precios

CONSUMO

El control de precios no desaparecerá paulatinamente durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, pese a que en el pasado reciente criticó la medida implementada en julio de 2014.

Durante los actos conmemorativos del 9 de enero, el mandatario advirtió que si alguno de los productos que fueron excluidos hace seis meses registran incrementos en su precio, no dudará en incluirlos nuevamente en el sistema.

El control de precios ha sido una medida duramente criticada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que sostiene que la medida distorsiona el mercado.

El principal gremio del sector privado reiteró el 8 de enero que esta medida de “carácter político” fue implementada en la administración de Juan Carlos Varela como una promesa de campaña temporal y de emergencia; sin embargo, se ha mantenido por más de cinco años sin mostrar verdaderos resultados.

Jean Pierre Leignadier, presidente encargado de la Cciap “Como gremio que cree en el libre mercado, la libre oferta y demanda, consideramos que el control de precios debe eliminarse, a fin de que se corrijan las distorsiones que ha causado. Este no es el camino hacia la reactivación económica”.

Cortizo respondió este jueves que “yo no voy a esperar seis meses, donde vea que sube el precio de alguno de los productos que ya no forman parte del control de precio... en ese mismo momento, lo vuelvo a incluir”.

El miércoles 8 de enero fue publicado en la Gaceta Oficial la resolución que extiende por seis meses más el control de precio sobre 14 productos.

La decisión del Gobierno de mantener el control sobre los 14 productos restantes que forman parte de la Canasta Básica Familiar, contrasta con las declaraciones en noviembre pasado de Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias (MICI), en las cuales manifestó que la Comisión de Control de Precios había evaluado siete productos que estaban próximos a salir de la regulación estatal “por el comportamiento que han mantenido y por la gran oferta que existe en el mercado local”.

En declaración a los medios, Cortizo señaló que en diciembre le dijo a Martínez que se olvidara de retirar nuevos productos del control de precios.

“No me gustó la combinación del aumento del salario mínimo, con el alza en algunos productos” y por eso no se retiraron más alimentos del control de precios, expresó el mandatario, quien indicó que debe haber un balance y no siempre un sector debe salir beneficiado.

Los productos que fueron liberados del control de precios en julio de 2019 cuando la administración de Cortizo extendió por primera vez el control de precios son: chuleta, pecho, jarrete; huevos, macarrones, tuna, lenteja y porotos.