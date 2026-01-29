Presidente de Guatemala asegura que el orden global está cambiando y América Latina no puede quedarse atrás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que América Latina atraviesa un momento de profundas transformaciones en el orden global y que, ante ese escenario, el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento institucional son claves para posicionar a la región en el mundo.

Sus declaraciones se dieron durante su intervención en el Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la ciudad de Panamá.

Arévalo sostuvo que la pregunta sobre cómo posicionar a la región en el escenario global es “engañosa”, ya que el propio orden internacional está en proceso de cambio. En ese contexto, subrayó que instituciones como la CAF juegan un rol fundamental para generar espacios de diálogo que permitan entender y orientar esas transformaciones, siempre con los objetivos de bienestar, equidad y desarrollo sostenible.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó en el Foro Económico Internacional que, ante un mundo en transformación y lleno de incertidumbres, el diálogo es la única herramienta capaz de darle forma al nuevo orden global.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/pW6fVSavqo — La Prensa Panamá (@prensacom) January 28, 2026

Desde una perspectiva práctica, el mandatario expuso la experiencia de su gobierno, que —según dijo— ha trabajado durante los últimos dos años junto a la ciudadanía para rescatar las instituciones del Estado, combatir la corrupción y sentar bases sólidas para el crecimiento económico.

Indicó que Guatemala ha mantenido un crecimiento económico promedio de 3.5 % en las últimas dos décadas, acelerándose a 3.7 % en 2024 y alcanzando 4.1 % en 2025, impulsado por un aumento de la inversión pública y por remesas familiares que superaron los $25,000 millones el año pasado.

Arévalo destacó que su administración ha impulsado un programa de reformas estructurales orientadas a mejorar el clima de negocios y fortalecer el rol del Estado como rector del desarrollo. Entre las medidas mencionó la aprobación de leyes como la Ley de Infraestructura Vial, la Ley de Competencia y la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, además del fortalecimiento institucional para garantizar mayor transparencia y resistencia frente a la corrupción.

El presidente guatemalteco señaló que estos avances han sido reconocidos por la comunidad internacional, reflejándose en la mejor calificación crediticia de la historia del país en 2025 y en mejoras sustanciales en indicadores internacionales como Freedom House y Transparency International.

Aseguró que este nuevo entorno ha incrementado el interés de inversionistas internacionales y permitirá canalizar mayor crecimiento para reducir la pobreza.

En materia presupuestaria, Arévalo explicó que el gasto público está orientado a inversiones estratégicas en transporte público, electrificación, infraestructura vial y capital humano, con el objetivo de reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida. “No puede haber prosperidad duradera si no es una prosperidad compartida”, enfatizó.

Finalmente, el mandatario reiteró que Guatemala apuesta por una mayor integración regional, coordinación entre países y un sistema internacional basado en reglas y paz.

Afirmó que el país avanza hacia una economía más dinámica, incluyente y resiliente, y expresó su convicción de que esta experiencia puede servir de referencia para otros gobiernos comprometidos con el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida en América Latina.