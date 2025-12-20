Presidente Mulino afirma que Panamá ‘inicia los pasos seguros de incorporación plena al Mercosur’

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció durante la Cumbre del Mercosur que el país ha iniciado oficialmente los pasos hacia su incorporación plena al bloque, destacando la importancia estratégica de esta decisión para fortalecer la integración económica, social y democrática en la región.

“Gracias, les agradezco mucho por permitirle a Panamá iniciar los pasos seguros de incorporación ya plena al Mercosur”, expresó el mandatario panameño en su discurso, destacando que el proceso de adhesión como país asociado fue avalado por unanimidad por la Asamblea Nacional, lo que otorga legitimidad y consenso político interno.

Este sábado Mulino aprovechó para consignar ante el bloque de países del sur el documento formal de adhesión como Estado asociado.

Panamá se convirtió en Estado Asociado del bloque comercial y económico del Mercosur el 6 de diciembre de 2024 durante la 65° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur que se realizó en la ciudad de Montevideo Uruguay.

Un año después pero en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Brasil, Mulino afirmó que la incorporación de Panamá representa una oportunidad para profundizar la conectividad y la complementariedad económica entre las naciones del bloque.

“No somos competencia para la región, somos un complemento”, señaló, enfatizando que el país ofrece su infraestructura logística, financiera y de transporte como una plataforma para el crecimiento conjunto.

Discurso del Presidente Mulino en la Cumbre del Mercosur.

El presidente destacó en la 67° Cumbre del Mercosur, la posición geográfica y la infraestructura panameña como un punto de unión entre continentes:

“Nuestro país sirve al mundo... Panamá puede ser el puente que conecte el norte con el sur, y el este con el oeste”, afirmó Mulino, resaltando el rol del Canal y los puertos nacionales en la expansión comercial regional.

En materia energética, Mulino anunció el avance de las obras para la construcción de un gasoducto del Canal de Panamá, una de las iniciativas más importantes en la región, que demandará productos y servicios de los países del Mercosur. “Este proyecto generará oportunidades de inversión y desarrollo compartido, reforzando la cooperación económica dentro del bloque”, subrayó.

Los ministros de Comercio, Julio Moltón; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el viceministro de Comercio, Eduardo Arango entre la delegación que acompaña al presidente Mulino a la Cumbre del Mercosur.

Mulino indicó que para el 2026, Panamá destinará $11,000 millones en inversión, casi un tercio del presupuesto nacional que permitirán generar empleo y atraer a empresas nacionales y de los países que deseen invertir.

Asimismo, el mandatario destacó la amplia conectividad aérea entre Panamá y los países miembros y asociados del Mercosur: 576 frecuencias semanales de vuelo que unen 42 ciudades, facilitando la integración no solo comercial sino también cultural y turística.

Santiago Peña Palacios, presidente de Paraguay, durante la Cumbre de Mercosur. Cortesía

Mulino reiteró que Panamá “se acerca al Mercosur con respeto y vocación de aporte. Venimos a sumar, a conectar y a construir juntos”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino en el marco de la Cumbe del Mercosur.

Mulino también insistió en que la democracia y la libertad son los pilares del desarrollo sostenible en la región. “La democracia no es solo un valor político, es un activo económico y social que genera confianza, atrae inversiones y promueve cohesión social”, aseguró.

El encuentro también fue aprovechado por el Presidente Mulino para extender cuatro invitaciones a Panamá a los jefes de Estado de los países del Mercosur: