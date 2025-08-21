Presidente Mulino critica apagones y pide acción a la ASEP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a pronunciarse sobre los apagones eléctricos que afectan diversas zonas del país, cuestionando la calidad del servicio y exigiendo mejoras inmediatas a la empresa Naturgy.

El ente regulador, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), “está terminando de analizar ese asunto”, señaló el mandatario panameño.

Respecto a Naturgy, principal proveedor de energía eléctrica, Mulino afirmó: “No ha mejorado la calidad en términos generales. Puede decir que en algunas cosas sí, pero no lo ha hecho”.

El presidente José Raúl Mulino indicó que los constantes apagones en la ciudad de Panamá son una prioridad para su gobierno. Señaló que la ASEP está supervisando a Naturgy, y destacó que se evaluará la eficiencia del servicio eléctrico más allá de multas, buscando un suministro… pic.twitter.com/wq8c09dfnn — La Prensa Panamá (@prensacom) August 21, 2025

El gobernante reconoció que los apagones son frecuentes tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, lo que genera daños a electrodomésticos y otros equipos.

“Le he pedido a la licenciada Zelmar Rodríguez [administradora de ASEP] que ponga atención a eso. Porque en lo personal yo no estoy contento. No estoy contento porque yo sé que se va la luz y los daños del equipo, televisores, aire acondicionado, son constantes en la gente. Pero sí, lo tengo de prioridad tomar una decisión con respecto a Naturgy y su servicio pronto”.

Mulino destacó que no se trata únicamente de imponer sanciones: “Bueno, pagan la multa y siguen haciendo un mal servicio. Es cuestión de eficiencia en el servicio público. Ellos son concesionarios del gobierno panameño para brindar un servicio público de electricidad. En eso es lo que tienen que estar, y hacerlo bien”.

También aclaró que situaciones como lluvias intensas o protestas pueden afectar la red eléctrica, pero insistió en que, en términos generales, la empresa debe garantizar un servicio confiable y la ASEP debe velar por ello.