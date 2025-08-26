Presidente Mulino exige mayores controles contra el narcotráfico en puertos panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino inauguró este martes 26 de agosto la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025, en el Panama Convention Center, donde reiteró que la seguridad de la provincia y de los puertos del país es un tema prioritario para su administración.

“Tenemos que alejar a Colón del mal vivir. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo a nivel de las instancias de seguridad para dotar a la provincia de más pie de fuerza, equipos y tecnología”, afirmó el mandatario, al reconocer que el narcotráfico representa una de las principales amenazas en la zona.

Mulino señaló que se ha coordinado con autoridades portuarias para fortalecer la cooperación con la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Europa.

“Eso es insostenible y no habla bien de la seguridad portuaria”, advirtió, al anunciar que en los próximos días sostendrá una segunda reunión con representantes de los puertos.

Dijo que “parece que la primera reunión cayó en oídos todos”.

El mandatario fue enfático en que el Estado ejercerá los controles necesarios sobre estas terminales. “Ellos son concesionarios, pero Panamá es dueño de estos puertos. No lo olviden”, señaló, al tiempo que criticó la práctica de suspender operaciones aduaneras durante la noche.

“El puerto es 24/7, todos los días, y lo digo sin amenazar a nadie, pero esa costumbre de apagar las luces a las 9 o 10 de la noche tiene que acabarse. ¿Qué pasa en la noche en estos puertos? De nada sirven los escáneres si preñan los contenedores después de pasarlos por ellos”, cuestionó.

Mulino insistió en que Panamá debe consolidarse como un centro logístico de talla mundial, pero resaltó que ello exige garantías de seguridad para inversionistas, así como estabilidad jurídica y protección física.