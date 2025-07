Presidente Mulino: “Se pisará el acelerador” para concesiones de nuevos puertos como el de Corozal

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves 24 de julio, que se le está “pisando el acelerador” a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que se concrete la licitación del puerto de Corozal, al considerar que el país atraviesa un momento único para atraer inversiones estratégicas en el sector logístico y marítimo.

“Yo le tengo el acelerador puesto al Canal de Panamá para que esa licitación se concrete. Es urgente, pero construir un puerto no es hacer una piquera de taxi. Es un tema de palabras mayores en todo tipo de organización”, dijo Mulino, al referirse al proyecto de Corozal, uno de los más esperados por operadores portuarios y de carga a nivel internacional.

Durante su conversatorio semanal con medios de comunicación, el mandatario recordó que recientemente conversó con el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, y sostuvo que el próximo 30 de julio se reunirá con todo su equipo para abordar el tema de los puertos y Río Indio. “Mi mensaje fue claro: no perder más tiempo. Panamá necesita una visión integral de país, y el canal es parte esencial de esa estrategia marítima”, sostuvo.

Mulino también destacó el interés que generó el Foro Marítimo y Logístico organizado por La Prensa, donde se abordó la necesidad de concretar proyectos portuarios y se reafirmó la importancia del momento actual para atraer inversión internacional. “Qué bueno que se hable y se diga que se necesita la inversión y la urgencia”, agregó.

El presidente dijo que en el caso de “Farfán, es una idea, todavía no es un proyecto. Para hacer ahí un centro, más allá de un puerto, un centro logístico en Farfán, cierto. Requiere un poquito más de tiempo, porque es un complemento a Corozal, no es un reemplazo de Corozal.”

Indicó que en primera instancia impulsarán el caso del puerto de Corozal.

“Si usted me pone a escoger, para mí Corozal es primero, debiera ser primero, porque es algo que tiene la fila de clientes ya establecida entre los usuarios y los manejadores de carga a nivel internacional. Muchos de los cuales, si no todos, son importantes aquí en Panamá”.

En cuanto a otros proyectos, mencionó que el puerto de Armuelles en Chiriquí avanza con el desarrollo de un terminal de gran calado, y que visitará la zona antes de que finalice el mes. Sobre la concesión de fondo marino para construir un puerto y un patio de contenedores en Isla Margarita, en Colón, señaló que se están revisando traspasos de tierras irregulares con la intención de sanear el proyecto y evitar que empresas “corruptas” participen en futuras concesiones.

“Es el único puerto que queda en el Atlántico disponible para un puerto y no lo vamos a hacer con ninguna empresa corrupta ni que ha participado de este entrampe que han tenido en La Margarita, que es como un coto privado de reserva para que nada se haga y entonces vender la concesión más adelante... eso no va a pasar y lucharemos con todos los medios de la ley para que eso no pase”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo adelantó además que durante su próximo viaje a Japón, en los primeros días de septiembre, presentará los proyectos de Corozal y el gaseoducto a través del Canal de Panamá a actores clave del sector marítimo y energético de ese país.

“Desde el primer ministro hacia abajo tendremos conversaciones sobre Panamá, el sector marítimo, el sector comercial. Estaremos en la feria de Osaka con un stand para proyectar esta nueva versión del país que estamos impulsando”, concluyó.