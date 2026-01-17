Presidente Mulino tras acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea: ‘Panamá está para aportar al comercio global’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mandatario panameño desde Asunción, Paraguay, abogó por el libre comercio, puso a la orden la plataforma logística y aérea de Panamá y reiteró la necesidad de que en Venezuela se instale un gobierno democrático.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este sábado que “Panamá está para aportar” al comercio internacional, tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un proceso que se concretó luego de 26 años de negociaciones entre ambos bloques.

Durante su intervención en el acto oficial, celebrado en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, Mulino subrayó que Panamá, en su condición de Estado asociado del Mercosur, busca contribuir al fortalecimiento del comercio global desde su posición geográfica y su infraestructura logística, sin competir con los países productores de la región.

“Aportamos a todos nuestra posición geográfica y logística”, señaló el mandatario, al destacar que el país funciona como un punto de conexión natural entre América Latina, Europa, el Caribe y Norteamérica. En ese contexto, resaltó el rol del hub aéreo panameño, con cientos de frecuencias semanales que enlazan a Panamá con ciudades de los países miembros y asociados del Mercosur, así como con destinos europeos.

Firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. EFE

Mulino también hizo referencia al Canal de Panamá y a los puertos del país como pilares del sistema logístico regional. Indicó que Panamá cerró 2025 con un movimiento cercano a los 9.9 millones de contenedores y enfatizó que “no somos un competidor, somos un complemento de todos ustedes para que sus productos lleguen a los mercados más diversos”.

En el plano político y diplomático, el presidente panameño defendió el libre comercio y cuestionó el exceso de regulaciones que, según dijo, han afectado la economía global. “El mundo merece menos barreras y más canales que nos comuniquen”, expresó ante los jefes de Estado y representantes de ambos bloques.

Mulino también aprovechó su intervención para reiterar la posición de Panamá sobre la situación regional y afirmó que “no se nos puede olvidar Venezuela y la urgencia que se instale un gobierno democrático”, al tiempo que destacó que se trata de un país que podría aportar significativamente a la región.

El mandatario recordó que la relación de Panamá con el Mercosur cuenta con respaldo legal interno, tras la aprobación unánime del acuerdo por parte de la Asamblea Nacional. “Mercosur es ley de la República de Panamá”, afirmó, señalando que esta decisión le otorga estabilidad en el tiempo a la política exterior panameña.

Mensaje del presidente Mulino desde Asunción, Paraguay.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay junto a autoridades de la Comisión Europea, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, debates sobre proteccionismo y la búsqueda de nuevas rutas para el comercio mundial.