Presidentes de América Latina visitan las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá

Los presidentes y jefes de Gobierno que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 realizaron este martes una visita oficial a las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, una de las principales infraestructuras estratégicas del país y pieza clave del comercio marítimo global.

La delegación fue encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. El grupo estuvo integrado por Luiz Inácio “Lula” da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. A la visita se sumó además el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Durante el recorrido, los mandatarios conocieron de primera mano la operación de la ruta interoceánica, su historia y los avances alcanzados en sostenibilidad hídrica, eficiencia operativa e innovación tecnológica, aspectos clave para la competitividad del Canal en un entorno global cada vez más exigente.

Las esclusas de Cocolí, inauguradas en 2016, fueron el escenario de la fotografía oficial del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, coincidiendo con la conmemoración de su décimo aniversario. La ampliación del Canal permitió aumentar la capacidad para atender el comercio marítimo mundial y consolidó su papel estratégico en las cadenas logísticas internacionales.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la torre de control, donde el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado por el presidente Mulino, accionó la apertura de las compuertas para el tránsito del buque portacontenedores MSC Leo VI, que cubre la ruta Florida–Corea.

Los mandatarios fueron recibidos en las esclusas por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez Morales, quienes explicaron los retos actuales de la vía, así como su impacto económico para Panamá y la región.

En la visita también participó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La presencia de los jefes de Estado subrayó el papel del Canal de Panamá como eje de integración logística y comercial de América Latina y el Caribe, en un contexto global marcado por desafíos económicos, climáticos y geopolíticos, temas centrales del foro organizado por la CAF.