Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?

El gobierno de José Raúl Mulino, en su tercer año de gestión, planea administrar un presupuesto por $35,111.7 millones. ¿De dónde provendrá exactamente ese dinero? ¿Cuánto se destinará al pago de la deuda, a los subsidios o a la inversión pública? ¿El gasto en planilla sigue creciendo? Estos son 15 puntos clave para entender cómo se financiarán y en qué se utilizarán los recursos en 2027.
Este no es un balance entre ingresos y gastos, estas son cifras que explican la composición del presupuesto de 2027.
¿De dónde saldrá el dinero?
El presupuesto, aprobado en Consejo de Gabinete y enviado a la Asamblea Nacional, asciende a $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.
1.Los ingresos corrientes financiarán cerca del 68% del presupuesto. Esto quiere decir que el Estado espera recaudar $23,701.3 millones mediante impuestos, tasas, contribuciones y dividendos de empresas estatales, que constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto.
2.Como parte estos ingresos, la recaudación tributaria se estima en $8,720 millones. El mayor aporte provendrá del Impuesto sobre la Renta, con $4,256 millones, seguido del ITBMS, con $2,178 millones.
3.El peso de los ingresos del Canal. El Gobierno proyecta que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) transferirá al Estado $3,327 millones en dividendos y excedentes, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos no tributarios.
4.Financiamiento con más deuda. El presupuesto contempla contratar o adquirir $6,355.3 millones en nuevos préstamos para cubrir parte de las necesidades de financiamiento del Estado.
¿En qué se gastará parte del dinero?
5.Se proyecta destinar $22,547.6 millones al funcionamiento del Estado, un 4.9% menos que en 2026. Aún asi, representa el 64% del presupuesto global presentado para la vigencia fiscal 2027.
6.La planilla estatal superará los $5,000 millones. Solo el gobierno central destinará $5,084.1 millones al pago de salarios y demás obligaciones laborales.
7.El monto total en lo que llaman “servicios personales” suma $7,923.6 millones, corresponden a la planilla consolidada de todo el sector público no financiero, es decir, los salarios del gobierno central (ministerios), las instituciones descentralizadas y las empresas públicas.
8.Las leyes especiales siguen presionando el gasto. El presupuesto incorpora $340 millones adicionales para cumplir con aumentos salariales y otros compromisos establecidos por ley.
El tamaño de la inversión
9.El Gobierno propone invertir $12,564.1 millones, equivalente al 36% del presupuesto total, para impulsar obras públicas, infraestructura y “proyectos estratégicos”. Más de $7,000 millones serán para obras físicas.
10.Otros $5,499 millones irán a inversión financiera. El presupuesto también contempla este monto para operaciones financieras y adquisición de activos del Estado.
Deuda y subsidios
11.El Estado destinará más de $5,400 millones al pago de la deuda. Específicamente, el gobierno central pagará $5,496.1 millones entre intereses y amortizaciones de la deuda pública.
12.Más de la mitad del servicio de la deuda corresponde a intereses. Del total, $3,062.5 millones serán para intereses y $2,433.6 millones para amortizar capital.
13.El pago de la deuda disminuirá cerca de un 30.8% respecto del presupuesto modificado de 2026, producto del calendario de vencimientos, que se ha atomizado, en más tiempo y mejores tasas en algunos casos.
14.Los subsidios rondarán los $3,400 millones, mayormente para programas de apoyo económico dirigidos a distintos sectores de la población.
15.A partir de la próxima semana se espera el anuncio del calendario y el inicio de las vistas presupuestarias, el proceso en el que cada entidad sustenta y defiende su partida ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.