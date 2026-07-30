Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las instituciones solicitaron $40,840 millones, pero el Ejecutivo recomendó $35,111.7 millones para 2027. Estas son las claves del presupuesto que definirá el funcionamiento del Estado.

El gobierno de José Raúl Mulino, en su tercer año de gestión, planea administrar un presupuesto por $35,111.7 millones. ¿De dónde provendrá exactamente ese dinero? ¿Cuánto se destinará al pago de la deuda, a los subsidios o a la inversión pública? ¿El gasto en planilla sigue creciendo? Estos son 15 puntos clave para entender cómo se financiarán y en qué se utilizarán los recursos en 2027.

Este no es un balance entre ingresos y gastos, estas son cifras que explican la composición del presupuesto de 2027.

¿De dónde saldrá el dinero?

El presupuesto, aprobado en Consejo de Gabinete y enviado a la Asamblea Nacional, asciende a $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.

1.Los ingresos corrientes financiarán cerca del 68% del presupuesto. Esto quiere decir que el Estado espera recaudar $23,701.3 millones mediante impuestos, tasas, contribuciones y dividendos de empresas estatales, que constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto.

2.Como parte estos ingresos, la recaudación tributaria se estima en $8,720 millones. El mayor aporte provendrá del Impuesto sobre la Renta, con $4,256 millones, seguido del ITBMS, con $2,178 millones.

3.El peso de los ingresos del Canal. El Gobierno proyecta que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) transferirá al Estado $3,327 millones en dividendos y excedentes, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos no tributarios.

Los aportes del Canal.

4.Financiamiento con más deuda. El presupuesto contempla contratar o adquirir $6,355.3 millones en nuevos préstamos para cubrir parte de las necesidades de financiamiento del Estado.

Nueva deuda

¿En qué se gastará parte del dinero?

5.Se proyecta destinar $22,547.6 millones al funcionamiento del Estado, un 4.9% menos que en 2026. Aún asi, representa el 64% del presupuesto global presentado para la vigencia fiscal 2027.

6.La planilla estatal superará los $5,000 millones. Solo el gobierno central destinará $5,084.1 millones al pago de salarios y demás obligaciones laborales.

7.El monto total en lo que llaman “servicios personales” suma $7,923.6 millones, corresponden a la planilla consolidada de todo el sector público no financiero, es decir, los salarios del gobierno central (ministerios), las instituciones descentralizadas y las empresas públicas.

8.Las leyes especiales siguen presionando el gasto. El presupuesto incorpora $340 millones adicionales para cumplir con aumentos salariales y otros compromisos establecidos por ley.

El tamaño de la inversión

9.El Gobierno propone invertir $12,564.1 millones, equivalente al 36% del presupuesto total, para impulsar obras públicas, infraestructura y “proyectos estratégicos”. Más de $7,000 millones serán para obras físicas.

10.Otros $5,499 millones irán a inversión financiera. El presupuesto también contempla este monto para operaciones financieras y adquisición de activos del Estado.

Deuda y subsidios

11.El Estado destinará más de $5,400 millones al pago de la deuda. Específicamente, el gobierno central pagará $5,496.1 millones entre intereses y amortizaciones de la deuda pública.

12.Más de la mitad del servicio de la deuda corresponde a intereses. Del total, $3,062.5 millones serán para intereses y $2,433.6 millones para amortizar capital.

13.El pago de la deuda disminuirá cerca de un 30.8% respecto del presupuesto modificado de 2026, producto del calendario de vencimientos, que se ha atomizado, en más tiempo y mejores tasas en algunos casos.

14.Los subsidios rondarán los $3,400 millones, mayormente para programas de apoyo económico dirigidos a distintos sectores de la población.

15.A partir de la próxima semana se espera el anuncio del calendario y el inicio de las vistas presupuestarias, el proceso en el que cada entidad sustenta y defiende su partida ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.