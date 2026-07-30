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    Consejo de Gabinete

    Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?

    Las instituciones solicitaron $40,840 millones, pero el Ejecutivo recomendó $35,111.7 millones para 2027. Estas son las claves del presupuesto que definirá el funcionamiento del Estado.

    Yolanda Sandoval
    Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, durante la reunión del Consejo de Gabinete del 29 de julio de 2026, en la que se aprobó el proyecto de presupuesto de 2027 enviado a la Asamblea Nacional. Cortesía

    El gobierno de José Raúl Mulino, en su tercer año de gestión, planea administrar un presupuesto por $35,111.7 millones. ¿De dónde provendrá exactamente ese dinero? ¿Cuánto se destinará al pago de la deuda, a los subsidios o a la inversión pública? ¿El gasto en planilla sigue creciendo? Estos son 15 puntos clave para entender cómo se financiarán y en qué se utilizarán los recursos en 2027.

    Este no es un balance entre ingresos y gastos, estas son cifras que explican la composición del presupuesto de 2027.

    ¿De dónde saldrá el dinero?

    El presupuesto, aprobado en Consejo de Gabinete y enviado a la Asamblea Nacional, asciende a $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.

    1.Los ingresos corrientes financiarán cerca del 68% del presupuesto. Esto quiere decir que el Estado espera recaudar $23,701.3 millones mediante impuestos, tasas, contribuciones y dividendos de empresas estatales, que constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto.

    2.Como parte estos ingresos, la recaudación tributaria se estima en $8,720 millones. El mayor aporte provendrá del Impuesto sobre la Renta, con $4,256 millones, seguido del ITBMS, con $2,178 millones.

    3.El peso de los ingresos del Canal. El Gobierno proyecta que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) transferirá al Estado $3,327 millones en dividendos y excedentes, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos no tributarios.

    Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?
    Los aportes del Canal.

    4.Financiamiento con más deuda. El presupuesto contempla contratar o adquirir $6,355.3 millones en nuevos préstamos para cubrir parte de las necesidades de financiamiento del Estado.

    Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero?
    Nueva deuda

    ¿En qué se gastará parte del dinero?

    5.Se proyecta destinar $22,547.6 millones al funcionamiento del Estado, un 4.9% menos que en 2026. Aún asi, representa el 64% del presupuesto global presentado para la vigencia fiscal 2027.

    6.La planilla estatal superará los $5,000 millones. Solo el gobierno central destinará $5,084.1 millones al pago de salarios y demás obligaciones laborales.

    7.El monto total en lo que llaman “servicios personales” suma $7,923.6 millones, corresponden a la planilla consolidada de todo el sector público no financiero, es decir, los salarios del gobierno central (ministerios), las instituciones descentralizadas y las empresas públicas.

    8.Las leyes especiales siguen presionando el gasto. El presupuesto incorpora $340 millones adicionales para cumplir con aumentos salariales y otros compromisos establecidos por ley.

    El tamaño de la inversión

    9.El Gobierno propone invertir $12,564.1 millones, equivalente al 36% del presupuesto total, para impulsar obras públicas, infraestructura y “proyectos estratégicos”. Más de $7,000 millones serán para obras físicas.

    10.Otros $5,499 millones irán a inversión financiera. El presupuesto también contempla este monto para operaciones financieras y adquisición de activos del Estado.

    Deuda y subsidios

    11.El Estado destinará más de $5,400 millones al pago de la deuda. Específicamente, el gobierno central pagará $5,496.1 millones entre intereses y amortizaciones de la deuda pública.

    12.Más de la mitad del servicio de la deuda corresponde a intereses. Del total, $3,062.5 millones serán para intereses y $2,433.6 millones para amortizar capital.

    13.El pago de la deuda disminuirá cerca de un 30.8% respecto del presupuesto modificado de 2026, producto del calendario de vencimientos, que se ha atomizado, en más tiempo y mejores tasas en algunos casos.

    14.Los subsidios rondarán los $3,400 millones, mayormente para programas de apoyo económico dirigidos a distintos sectores de la población.

    15.A partir de la próxima semana se espera el anuncio del calendario y el inicio de las vistas presupuestarias, el proceso en el que cada entidad sustenta y defiende su partida ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

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