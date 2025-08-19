Panamá, 20 de agosto del 2025

    ACP

    Presupuesto del Canal de Panamá para 2026 será de $5,207 millones

    Mario De Gracia
    José Ramón Icaza Clément, ministro de Asuntos del Canal. Cortesía/Presidencia de la República

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó su proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 al Consejo de Gabinete la tarde de este martes 19 de agosto.

    Se trata de un presupuesto que prevé ingresos por el orden de $5.207 millones, según informó el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Asimismo, los gastos rondarían los $2,200 millones.

    Al respecto, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, informó que se aumentará el gasto en sostenibilidad, particularmente en lo que tiene que ver con el aspecto social y comunitario del proyecto de lago en Río Indio.

    No obstante, Vásquez detalló que hubo una reducción en los ingresos de cerca de $400 millones, cuando se compara el mismo rubro con el año 2025. La mayoría de esta reducción, Vásquez la atribuyó a la reducción del número de tránsito de buques.

    “Para el año 2026, se prevé una disminución entre 1100 a 1200 tránsitos, dada la situación de la economía mundial 2026″, Victor Vial, vicepresidente de finanzas de la ACP.

    Asimismo, indicó que se busca fortalecer el recurso humano de la ACP, con programas de formación y educación, puesto que se espera que en los próximos años se requieran cerca de 2,500 plazas que dejará el personal próximo a jubilarse.

    Por otro lado, el ministro Icaza señaló que el proyecto del lago de Río Indio será de interés público, para ello se emitirá un decreto.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

