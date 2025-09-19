Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Canal de Panamá proyecta aportes al Estado por $3,193 millones para 2026

    Redacción de La Prensa
    Un buque de contenedores transita por el Canal de Panamá en dirección al lado Atlántico. LP / Alexander Arosemena

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional discute este viernes 19 de septiembre los detalles de los fondos que utilizará la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para su año fiscal 2026.

    En el debate participan el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, quienes exponen ante los diputados la planificación financiera y operativa de la vía interoceánica.

    De acuerdo con las cifras presentadas, la ACP proyecta ingresos totales por 5,207 millones de dólares para el año 2026, de los cuales 3,796 millones corresponden a peajes y 1,321 millones a otros servicios de tránsito. Los gastos de operación ascienden a 1,615 millones de dólares, siendo los servicios personales (752 millones), prestaciones laborales (106 millones) y depreciación y deterioro (208 millones) los rubros más representativos.

    La utilidad neta estimada para el año fiscal 2026 alcanza 3,369 millones de dólares, de los cuales, tras provisiones y reservas, se generarían excedentes por 2,648 millones. Además, el programa de inversiones asciende a 756 millones de dólares, lo que refleja la estrategia de la ACP para mantener y fortalecer la competitividad de la ruta.

    Igualmente, se esperan aportes de la ACP al Tesoro Nacional por el orden de $3,193 millones para 2026.

    Este balance será clave en el análisis de los diputados para la aprobación del presupuesto canalero.

    Información en desarrollo...

