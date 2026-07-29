Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2027 asciende a $35,111 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de un aumento de $210.9 millones, con respecto al actual presupuesto vigente. El proyecto fue presentado hoy ante el pleno de la Asamblea.

El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles 29 de julio el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027, el cual asciende a $35,111.075 millones.

Se trata de un aumento de $210.9 millones con respecto al actual presupuesto vigente, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Esto, con la meta de cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de un déficit inferior al 3%, cuyo objetivo está definido en este presupuesto en 2.97% del Producto Interno Bruto”, sostuvo.

Chapman explicó que se asignó un monto de $12,564 millones en inversiones, que incluyen “inversiones financieras e inversiones físicas, que es la mayor parte de este total”.

Sostuvo que las inversiones aumentarían en $1,375 millones en comparación con el presupuesto de 2026. En el renglón de funcionamiento, se destinarán para el próximo año $22,547 millones. “Esto significa que 64.2% del presupuesto será para funcionamiento y 35.8% para inversión”, añadió.

Presupuesto en los últimos años.

Sobre la inversión en infraestructura, detalló que el monto asignado es de $7,065 millones. “Esto representa más del 7% del Producto Interno Bruto estimado para 2027. Eso coloca este nivel de inversión entre los más altos del mundo”, aseguró.

En la conferencia de esta tarde también habló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. Dijo que solo este semestre se ha registrado un aumento del 22% en las contrataciones, es decir, 174,383 contratos nuevos.

“Tenemos un mercado en recuperación. Hoy, nuestra cifra de desempleo ya no son dos dígitos. Está en 9.1 aproximadamente, estamos esperando la validación”, aseguró.

En cuanto a las principales obras a las que se destinará este presupuesto, el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, mencionó la ampliación del Aeropuerto Internacional en Isla Colón, la continuidad del proyecto de integración logística y aduanas, el plan de culminación de las plantas potabilizadoras, el programa de acueductos y la culminación del sistema de saneamiento de David, Chiriquí.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, en la reunión del Consejo de Gabinete este miércoles 29 de julio 2026. Cortesía

En educación, dijo que se contempla el programa de masificación de tecnología para las escuelas y la construcción de centros escolares en diversas provincias. En transporte, resaltó el proyecto de la Línea 3 del Metro, cuya culminación está prevista para finales de 2028. Además, se asignaron los recursos necesarios para la licitación y posterior construcción del teleférico en San Miguelito.

Destacó la restauración de las fortificaciones en Portobelo, Colón, así como la continuidad del proyecto de rehabilitación de la iglesia de San Felipe y la capilla de San Juan de Dios. También incluye el proyecto de rescate del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, el cual se terminaría el próximo año.

“En el MOP es donde tenemos probablemente el portafolio más importante de proyectos”, dijo.

Entre los proyectos están la continuación del Cuarto Puente, el programa de rehabilitación “Tapa Huecos”, la construcción de puentes zarzos, la ampliación del Corredor de las Playas, la vía Santiago-Soná, la carretera Macaracas-Tonosí y la ampliación de la vía España, entre otras obras.

Entidades

Sobre cuáles entidades registran un aumento en sus presupuestos, Chapman dijo que el 90% percibirá un incremento. “Es un aumento conservador”, indicó.

Recordó que hay leyes especiales que obligan a un aumento automático, sobre todo en el renglón de funcionamiento. “El gasto en funcionamiento no va a bajar, salvo que se tome una medida drástica de despidos masivos”, añadió el ministro.

Indicó que más del 90% del incremento está explicado por las inversiones que está realizando el Estado.

Chapman presentó en horas de la tarde el proyecto de presupuesto ante el pleno de la Asamblea Nacional.