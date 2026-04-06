Presupuesto para ampliar aeropuerto de isla Colón sube de $3 millones a $15 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La AAC ajustó el alcance tras concluir que la propuesta inicial no atendía los problemas estructurales.

El primero de marzo, durante una inspección rutinaria, personal del aeropuerto, de Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, encontró a una persona dormida en la pista de aterrizaje de la terminal aérea.

El individuo estaba totalmente inconsciente y, tras varios intentos, reaccionó, lo que facilitó su retiro de la pista. Casos como este reflejan las falencias en materia de seguridad de la terminal de isla Colón, que en los últimos años ha registrado un incremento en el movimiento de pasajeros, producto del auge turístico de la isla.

A pesar de las advertencias de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), personas ingresan de forma recurrente a los predios del aeropuerto como atajo para cruzar al otro extremo de la isla, lo que representa un riesgo de seguridad y un potencial foco de accidentes.

El proyecto contempla la construcción de una nueva terminal, rehabilitación de la pista, depósitos de combustible y un muelle para acceso marítimo. Tomada de internet

Precisamente, la construcción de la cerca perimetral será uno de los primeros trabajos que se ejecutarán dentro del contrato que licitará la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). Rafael Bárcenas, director de la AAC, señaló que en las próximas semanas se estará publicando el pliego de condiciones para licitar el contrato.

El funcionario explicó que el presupuesto que se asignará al proyecto se incrementó de $3 millones a $15 millones. Bárcenas explicó que la cifra inicial contemplaba una intervención limitada que no resolvía los problemas estructurales del aeropuerto.

“Con $3 millones íbamos a ponerle una curita a lo que ya es un tema complicado. Creo que el país espera más”, señaló durante una entrevista.

El aumento del presupuesto, comentó Bárcenas, responde a una revisión interna de los números y a la posibilidad de estructurar el proyecto como una inversión plurianual, con ejecución estimada entre 24 y 36 meses. Explicó que el monto ideal para una intervención integral rondaría los $30 millones, pero la realidad fiscal obliga a priorizar.

“Todo el mundo quisiera lo ideal, pero lo ideal versus la realidad nos obliga a ser eficientes. El mandato es usar lo que está en el presupuesto, sin irnos a extremos”, afirmó.

Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, explicó que el aumento del presupuesto busca atender fallas estructurales y mejorar la seguridad del aeropuerto de isla Colón. Alex E. Hernández V

Con los $15 millones asignados, la AAC prevé ejecutar una serie de obras clave que buscan mejorar tanto la operación como la seguridad del aeropuerto.

Entre las intervenciones contempladas están la rehabilitación de la pista, la instalación de la cerca perimetral, la construcción de una nueva terminal, el desarrollo de calles de acceso, la instalación de depósitos de combustible y la construcción de un muelle para facilitar la llegada de pasajeros por vía marítima.

La compra de las 20 hectáreas de terrenos necesarias para la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón, ya se finiquitó por $6 millones con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional (FEDIAN).

Uno de los problemas estructurales del aeropuerto está relacionado con las plataformas de rodaje. En su estado actual, las aeronaves enfrentan dificultades para realizar giros amplios, lo que impide la operación de aviones de mayor tamaño. La ampliación de estas áreas es clave para mejorar la maniobrabilidad y la seguridad en tierra.

Otra limitación del aeropuerto es la falta de depósitos de combustible, una infraestructura considerada clave para ampliar la conectividad del aeropuerto. Actualmente, la ausencia de tanques de almacenamiento obliga a las aeronaves a abastecerse fuera de la isla, lo que limita la operación de vuelos directos y eleva los costos.

Gráfico hecho con la IA Notebooklm con datos de la Contraloría General.

También se harían mejoras en la iluminación de aproximación y aterrizaje —incluyendo sistemas PAPI, que permiten al piloto identificar visualmente si la aeronave se encuentra en la pendiente correcta durante el aterrizaje— y trabajos puntuales en la terminal y la plataforma.

Bárcenas señaló que estas acciones permitirán elevar el nivel del aeropuerto a estándares aceptables para una mejor conectividad aérea, especialmente en la relación entre Isla Colón y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Datos preliminares del proyecto indican que la nueva terminal aérea tendría una superficie aproximada de 4,000 metros cuadrados, con capacidad para manejar entre 100 y 150 pasajeros de forma simultánea en operaciones de llegada y salida.

Una de las intervenciones más drásticas del proyecto es la reubicación de la terminal de pasajeros, y es que el nuevo edificio se ubicaría en el extremo opuesto de la pista actual.

Esta reubicación permitiría construir una calle de acceso que facilitaría el ingreso de los residentes del área a sus viviendas, evitando que tengan que cruzar por la pista de aterrizaje, una situación que se presenta con frecuencia.

El presupuesto para la rehabilitación del aeropuerto de isla Colón aumentó de $3 millones a $15 millones, con una ejecución estimada entre 24 y 36 meses. Fotografía tomada del Facebook de Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro

Actualmente, el aeropuerto de Isla Colón tiene capacidad para atender un flujo cercano a 50 pasajeros, una limitación que se hace más evidente en temporadas de alta demanda turística.

Bárcenas indicó que, en caso de que los recursos no alcancen para cubrir todas las obras previstas, la estrategia será priorizar las intervenciones esenciales y evaluar esquemas de participación privada para completar el desarrollo del aeropuerto.

“Un modelo que funciona es hacer lo básico y luego concesionar otras áreas. Por ejemplo, un hangar o servicios especializados pueden ser desarrollados por el sector privado en lugar de financiarlos con recursos del Estado”, explicó.

En esa línea, el administrador adelantó que la visión a mediano plazo es que el aeropuerto de isla Colón sea concesionado para su operación y mantenimiento, una vez se resuelvan los problemas actuales de infraestructura y seguridad.

“Primero hay que arreglar el problema. Cuando eso funcione, en mi opinión, debe ser concesionado, idealmente a actores que tengan interés en la isla y en su desarrollo turístico”, sostuvo.

El proyecto se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Panamá, que ha incrementado la presión sobre la infraestructura existente y ha evidenciado la necesidad de modernizar y ampliar las capacidades operativas del sistema aeroportuario nacional.

De hecho, Bárcenas señaló que el sistema aeronáutico ha registrado un aumento de alrededor de mil operaciones entre 2024 y 2025, lo que obliga a reforzar tanto la infraestructura como el recurso humano para mantener los estándares de seguridad y eficiencia.

Juan Pablo De Caro, integrante de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, comentó que el gremio continúa apoyando plan de ampliación del aeropuerto Capitán José Ezequiel Hall.

Una carta emitida por el gremio sobre el impacto de la ampliación de la terminal aérea señala que esta inversión en el aeropuerto impulsaría la profesionalización de la industria turística y contribuiría a la generación de empleos mejor remunerados.

Además, el sector privado de la isla estima que conectar el territorio con hubs como Tocumen, Liberia o San José a través de un aeropuerto internacional abriría las puertas a un turismo de mayor poder adquisitivo, incrementaría el flujo de divisas y favorecería la creación de empleos mejor remunerados en la región.

Veraguas, a la espera de operaciones comerciales

En paralelo, la AAC se mantiene a la expectativa de que la aerolínea Air Panamá concrete sus estudios de factibilidad para iniciar operaciones comerciales en el aeropuerto de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Recientemente, culminaron los trabajos de rehabilitación de la pista de aterrizaje de esta terminal, proyecto que tuvo un costo superior al millón de dólares.

Los trabajos de rehabilitación de la pista en el Aeropuerto Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, incluyeron la colocación de nuevo pavimento, tratamiento de fisuras y señalización completa para mejorar la seguridad de las operaciones aéreas. Cortesía AAC

Bárcenas señaló que la mejora de la infraestructura abre la puerta a una nueva etapa para el aeropuerto, con potencial incluso para recibir vuelos internacionales en el futuro, aunque aclaró que por ahora el enfoque está en consolidar operaciones comerciales regulares.

Según Bárcenas, la aerolínea evalúa operar con aeronaves Fokker 50, con capacidad para 50 pasajeros, en un esquema similar al que actualmente mantiene en rutas internas como Chitré.

La terminal aérea de Santiago requiere adecuaciones para cumplir con los estándares de operación comercial, principalmente en materia de seguridad, como la instalación de arcos detectores y equipos de rayos X.

“Hemos visitado la terminal y hay que hacer algunos ajustes, nada que implique grandes inversiones, para poder recibir vuelos comerciales”, indicó el funcionario.

Además del interés de aerolíneas, la AAC también ha recibido solicitudes de propietarios de aeronaves en Santiago para el desarrollo de una zona de hangares en la parte posterior del aeródromo, lo que implicaría reordenamientos y adecuaciones para albergar aeronaves de mayor tamaño. Este tipo de iniciativas, según Bárcenas, contribuiría a elevar la categoría de la terminal en el mediano plazo.

Los trabajos en la pista incluyeron la aplicación de tratamientos para corregir daños en la superficie, la colocación de pavimento flexible en los primeros 756 metros, así como la implementación de microaglomerado y micropavimento para prolongar la vida útil de la estructura en más de 30,000 metros cuadrados.

También se realizaron labores de escarificación, nivelación y colocación de una nueva carpeta asfáltica, además de la señalización horizontal completa de la pista.