Prevén aumento en el flujo de turistas hacia Chiriquí con más conexiones aéreas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La provincia de Chiriquí se prepara para un incremento significativo en la llegada de visitantes, impulsado por nuevas inversiones en infraestructura y el aumento de la conectividad aérea anunciada por Air Panama y también por el reciente incremento de frecuencias hacia David por parte de Copa Airlines.

Así lo aseguró Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, quien destacó que 2026 será un año clave para el desarrollo del destino.

Según Tovar, Boquete —uno de los polos turísticos más importantes del país— avanza en diversos proyectos de infraestructura vial y pluvial que ya cuentan con presupuesto aprobado y algunos en ejecución. Entre ellos mencionó el mejoramiento del circuito del café en Volcancito, El Salto y Alto Quiel, zonas reconocidas por su atractivo escénico.

“El Gobierno ha autorizado más de 30 millones de dólares para mejorar las canalizaciones y bajantes pluviales tras las recientes afectaciones climáticas. Estas obras no solo recuperan áreas impactadas, sino que mejorarán la movilidad interna del casco de Boquete”, afirmó.

Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí

A estos trabajos se suman inversiones contempladas dentro del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, gestionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que incluyen un malecón en el río Caldera, mejoras en el manejo de desechos, estacionamientos, ordenamiento territorial y obras de uso público. Proyectos como el soterramiento de cables y nuevas soluciones de alcantarillado siguen en actualización por parte de la entidad, agregó.

Más asientos y frecuencias de vuelos

El anuncio de Air Panama sobre la incorporación de dos aeronaves Dash 8 Q400 —con capacidad para 78 pasajeros— representa, según Tovar, un impulso inmediato para la conectividad de la región.

“Hemos sido testigos del lanzamiento de estas aeronaves que incrementarán la capacidad de asientos hacia Chiriquí. Esto no es para 2026, es ahora, y es una tremenda noticia para el destino”, aseguró Tovar.

El avión modelo Dash 8 Q400 de Air Panamá tiene una capacidad máxima de 88 pasajeros. LP/Katiuska Hernández

Además, recordó que recientemente se confirmó un aumento adicional de frecuencias hacia David, por parte de Copa Airlines, una demanda histórica del sector turístico.

Copa Airlines anunció en noviembre de este año un aumento en la frecuencia de vuelos hacia la provincia de Chiriquí, pasando de 20 frecuencias que tenía en octubre a 23 vuelos semanales. Posteriormente, esta aerolínea elevará los vuelos a 25 semanales en temporada alta de febrero de 2026, lo que representará un aumento de 40% en la oferta de asientos, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“La conectividad aérea es fundamental. Vamos a tener en promedio cuatro nuevas frecuencias diarias en temporada entre las aeronaves que atienden el destino. Esto beneficia no solo a Chiriquí, sino también a Bocas del Toro y Azuero, tres puntos estratégicos para el turismo nacional”, destacó.

Tovar subrayó que Chiriquí lleva más de dos décadas fortaleciendo su oferta turística.“Nos hemos enfocado en capacitar a nuestra gente y en mejorar la calidad de la oferta. La confianza del inversionista ha ido creciendo al ver decisiones como las que está tomando Air Panama, que apuesta por el interior del país con aeronaves de esta categoría”, señaló.

Air Panama presentó oficialmente sus nuevas aeronaves Dash 8 Q400 en en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, con la participación de autoridades del sector turístico y aeronáutico.

Cabina del avión de Air Panamá modelo Dash 8 Q400 permite optimizar el consumo de combustible frente a otros modelos. LP/Katiuska Hernández

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, destacó el papel de Air Panama como aliado estratégico en la integración del país y en el desarrollo de destinos emergentes.

“Ningún destino crece si no está bien conectado, y ningún país puede hablar seriamente de descentralización sin garantizar movilidad interna”, afirmó al resaltar la importancia de la incorporación de los dos nuevos aviones Dash 8 Q400 y el fortalecimiento de la ruta Panamá–David con dos frecuencias diarias.

De León subrayó que cada aeronave y cada ruta fortalecida representan una oportunidad para impulsar el turismo, el empleo y la economía local, especialmente en regiones como Boquete, Volcán, Tierras Altas y el Golfo de Chiriquí. “El turismo es una herramienta de transformación, y la conectividad es el inicio de todo”, puntualizó.

La aerolínea destacó que estos aviones no solo aumentarán su capacidad, sino que permitirán desarrollar rutas más eficientes, reducir tiempos de vuelo y ofrecer mayor comodidad a los pasajeros con cabinas más amplias y mayor estabilidad.

Eduardo Stagg, CEO de Air Panamá, indicó que esperan retomar con estas aeronaves el vuelo que tenían anteriormente entre David, en Chiriquí, hacia San José, Costa Rica.

Actualmente, Air Panama opera vuelos desde Ciudad de Panamá específicamente en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook hasta Changuinola, Bocas del Toro, Chitré y David.