    Primer ministro de Jamaica: América Latina y el Caribe deben cambiar para liderar el nuevo orden global

    Yasser Yánez García
    Andrew Holness, primer Ministro de Jamaica. LP/ Alexander Arosemena

    América Latina y el Caribe no deben limitarse a adaptarse a los cambios del sistema global, sino asumir un papel activo en la construcción de su rumbo, afirmó hoy el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, durante su intervención en el Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

    Holness sostuvo que, aunque históricamente la región ha sido descrita como vulnerable, esa condición no define su destino.

    “No somos periféricos al sistema global, somos centrales para su estabilidad y sostenibilidad”, señaló, al destacar que América Latina y el Caribe cuentan con activos estratégicos clave como recursos naturales, producción de alimentos, potencial para energías renovables, industrias creativas y democracias resilientes.

    En ese contexto, llamó a actuar con intención y coherencia regional, dejando atrás iniciativas fragmentadas para avanzar hacia prioridades alineadas globalmente, como la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria y energética, y una mayor integración económica hemisférica.

    El primer ministro compartió la experiencia de Jamaica como ejemplo de resiliencia y transformación económica.

    Recordó que su país enfrentó recientemente uno de los desastres naturales más severos de su historia moderna tras el impacto del huracán Melissa, de categoría 5, así como crisis previas como la recesión financiera global de 2008 y la pandemia de la covid-19.

    Pese a estos desafíos, destacó que Jamaica logró fortalecer su disciplina fiscal e institucional.

    La deuda pública, que superó el 140% del PIB en 2013, se redujo al 90% en 2019, mientras que el país alcanzó una recuperación pospandemia en apenas tres años.

    Actualmente, el desempleo se sitúa en 3.4% y los ingresos nacionales superan los 6 billones de dólares, sin necesidad de imponer nuevos impuestos ni controles de capital.

    También subrayó avances sociales y de seguridad, como la reducción de la pobreza del 16% al 8 m% en la última década y una disminución significativa de los homicidios, con una caída del 42% el año pasado y del 54% en enero de este año en comparación interanual.

    De cara al futuro, propuso tres prioridades para la región: una agenda competitiva centrada en logística, seguridad energética y transformación digital; marcos institucionales sólidos que generen confianza y continuidad; y una postura diplomática y económica renovada, con énfasis en sostenibilidad y mercados emergentes.

    Finalmente, extendió una invitación a ver a Jamaica como una plataforma para el crecimiento regional y global.

    “La oportunidad está ante nosotros y es grande y transformadora”, concluyó, al afirmar que Jamaica está lista para contribuir a un hemisferio más integrado, resiliente y competitivo.

